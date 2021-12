1 de 10

Sabido es que la 'influencer' está esperando su octavo hijo y los miedos e inseguridades le asaltan: "Qué tripa tan pequeña… uy, ¡qué baja! Y tu mente maternal/protectora funciona a 1000 por hora: mi bebé no crece bien, ¿sufriremos un parto prematuro? Porque opinólogos hay muchos, pero de verdad: sobran. No hay evidencia que sostenga tales teorías. Señoras y señores: tamaño de tripa, no es igual a tamaño de bebé y forma/posición de esta depende de muchos factores, entre ellos la multiparidad o el estado de la faja abdominal. Recuerdo mi segundo embarazo: me emparanoié lo más grande con comentarios desde los 7 meses augurando: uy, 'estás a punto' o 'te queda un telediario para dar a luz'. Y sorpresa… Irati nació con casi una semana de retraso. Después de aquello 'escarmenté', pero ahora que estoy en redes, me sorprenden la cantidad de mitos, que se lanzan sin conocimiento, pero sobretodo sin meditar antes la preocupación gratuita que generan. Madres: escuchad sólo a vuestro profesional médico y disfrutad. Son 9 meses de magia que no se repiten…que nada os afecte. Sois maravillosas y vuestro cuerpo capaz".