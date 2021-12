El idílico apartamento de Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, en Granada: sabemos los detalles y lo que cuesta

Jorge Pérez (38 años) y su mujer, Alicia Peña Humada, han recorrido 833 kilómetros para disfrutar de una escapada muy especial. El matrimonio hace su vida en Cantabria, donde sus hijos acuden al colegio Waldorf; pero este pasado jueves por la tarde dejaron el norte para poner rumbo al sur del país, concretamente a Granada.

El viaje a la ciudad andaluza no fue algo improvisado. La esposa del ganador de Supervivientes 2020 tenía la fecha bien marcada en su calendario porque este viernes ha tenido lugar la I Cumbre Mundial España 2021: Educando para una vida de calidad en el mundo. El evento ha reunido en el palacio de Congresos de Granada a personalidades de renombre en materia de enseñanza y pedagogía, disciplinas en las que es experta Alicia. Ella es coach motivacional y escritora de libros de autoayuda y ofrece conferencias a lo largo y ancho del territorio nacional, como ha ocurrido en esta ocasión.

Jorge Pérez y Alicia Peña, en una romántica imagen tomada en La Alhambra de Granada. Redes sociales

A pesar de que el motivo de la escapada granadina es por compromisos laborales, Jorge y Alicia no han dudado en aprovechar su viaje para perderse por las bellas calles de la ciudad y visitar los monumentos más característicos de la tierra de Federico García Lorca. Tras horas haciendo turismo y descubriendo rincones gastronómicos, el matrimonio se ha refugiado en una vivienda muy coqueta que han alquilado para la ocasión.

El ex guardia civil y la pedagoga se alojan en un apartamento de Florentia Home Selection. Esta empresa posee varios idílicos pisos en distintos puntos de Andalucía y el que han escogido Jorge y Alicia está en el corazón de la capital de Granada con espectaculares vistas a La Alhambra.

La gestora de los apartamentos no dispone de página web, pero EL ESPAÑOL ha podido ponerse en contacto con los responsables y para conocer cuál es el precio que hay que pagar para disfrutar de una estancia como la del famoso matrimonio. Según se desliza a este medio, deben abonarse 170 euros por noche para alojarse en la misma vivienda que han escogido Jorge y Alicia.

Algunos de los rincones del apartamento en el que se alojan Jorge Pérez y su mujer en Granada. Ig @florentia_apartments

Ese es el coste para la casa que tiene una bañera dispuesta junto a la ventana desde la que otear las vistas más deseadas para todo aquel que viaja a Granada y que también se pueden observar con calma desde la terraza de la vivienda. Sin embargo, la agencia también ofrece apartamentos por un precio algo menor, 120 euros por noche, para los huéspedes que no busquen deleitarse con vistas esplendorosas.

Jorge Pérez y su mujer han aprovechado al máximo esta escapada juntos porque la ciudad granadina es uno de los enclaves a los que siempre les gusta volver en pareja. De hecho, hace poco más de un año, el matrimonio ya pisó las calles del Albaicín y el exsuperviviente sorprendió a su esposa tocando la guitarra en mitad de La Alhambra. De ello deja constancia su perfil de Instagram, donde Alicia compartió la bella fotografía y le dedicó un romántico mensaje: "Porque un viaje perfecto, empieza siempre a tu lado...".

Su nuevo proyecto

El pasado 5 de diciembre, el ex guardia civil dio a conocer su nuevo proyecto profesional: Restoring Body by Jorge Pérez. Se trata de una propuesta virtual -que se realiza a través de sus redes sociales- para llevar una vida saludable, combinando deporte y alimentación adecuada junto a una actitud positiva, pues esta iniciativa del ganador de Supervivientes hace hincapié en el mítico lema Mens sana in corpore sano.

Jorge es docente de las pruebas físicas en Academia Prefortia y ahora también comparte su sabiduría en las redes. Redes sociales

"Bienvenidas a todas aquellas personas que quieran volver a reconectar con ellas mismas a través de un estilo de vida saludable…; deporte, alimentación, descanso, naturaleza… todo aquello para lo que fue diseñado nuestro cuerpo y nuestra mente, y que poco a poco hemos ido abandonando… te invito a que me acompañes y que vuelvas a ser ¡tu mejor versión!", ha explicado el propio Jorge en su primera publicación del perfil de Instagram dedicado a su nuevo proyecto.

Mediante vídeos que comparte en esta red social, el cántabro aconseja a sus seguidores buenas prácticas de comidas y entrenamientos y detalla con claridad cómo estos afectan a nuestro sistema inmunológico y cuál es la respuesta del cuerpo a todo lo que se ingiere y a la actividad que se realiza. Esta idea de negocio era uno de los sueños que Jorge quería ver cumplidos desde hace meses, pero que no ha podido ver materializado hasta este mismo diciembre.

[Más información: Así es el colegio 'hippie' de los hijos de Jorge Pérez: perdido en la naturaleza y con un peculiar método]

Sigue los temas que te interesan