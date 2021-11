Irene Montero se estrena en TikTok con polémica: su primer vídeo

La ministra de Igualdad, Irene Montero (33 años), se ha estrenado en la red social de moda entre los jóvenes -y últimamente también entre los no tan jóvenes-. La líder política ha aterrizado en TikTok, la aplicación más utilizada hoy por los americanos y que también reina en España gracias a sus vídeos cortos, sus filtros, efectos y sus bailes.

Montero ha debutado en TikTok con unas palabras que han despertado cierta polémica: "Hola a todos, todas y todes. Soy Irene Montero y he decidido abrirme esta cuenta de TikTok para estar más cerca, para que conozcáis más de cerca el trabajo del ministerio de Igualdad y de todo el equipo. Espero que se me dé bien. Un beso para todos y todas. Mucho feminismo".

Este saludo, separado por géneros -masculino, femenino y no binario-, una de las grandes bazas del ministerio que dirige, la inclusión, la representación parlamentaria de aquellas personas que no se sienten identificados con hombres o con mujeres, ha provocado el aplauso de sus primeros followers, pero también alguna que otra crítica.

"Ya estamos con el todes de los huevos", ha comentado una usuaria con cierto tono de indignación. "Qué suerte abrirse una cuenta de TikTok... No importa la luz, que está muy cara, no importa la gente en las colas del hambre y muchas cosas importantes. Y esta tía se pone contenta por abrir una cuenta de TikTok y el sueldo se lo pagamos nosotros", escribe otra. "Superimportante este hecho... sobre todo para aquellos que no tienen con qué pagar la factura de la luz o la comida de sus hijos...", añade una tercera persona.

Aunque la realidad en el perfil de Irene Montero hasta la fecha poco tiene que ver con el apunte negativo de ese perfil. La ministra de Igualdad ha recibido un aluvión de comentarios positivos, con corazones de color púrpura -el que representa el feminismo, la igualdad- y un sinfín de banderas LGTBIQ+ y trans. Son los mismos símbolos, precisamente, que lucen en la bio de TikTok de Montero, además del símbolo de Venus, el que suele representar al sexo femenino.

Hasta el momento, la ministra de Igualdad tiene 3.000 seguidores, una cifra algo pequeña para la magnitud de su cargo pero que, con total seguridad, aumentará con el paso de los días y las semanas, pues hace apenas unas horas que debutó con su primer clip.

21 son las personas a las que, por el momento, sigue Irene Montero. Entre ellas se encuentran Isa Serra (32), exdiputada y exportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Ione Belarra (34), la líder de la formación morada y Lilith Verstrynge (28), la número dos.

