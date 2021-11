La presentadora Patricia Pérez comparte con sus seguidores las impactantes fotografías de sus calvas

Patricia Pérez (47 años) lleva varios años alejada de la televisión, pero sigue siendo un rostro muy conocido. Reconvertida en naturópata y especializada en alimentación energética y ortomolecular, una profesión en la que ayuda a muchas personas y que comenzó tras sufrir una fuerte reacción alérgica al comerse una galleta que la llevó al hospital. "Mi cuerpo sufrió un envenenamiento y a partir de ahí empecé a estudiar y a leer libros de cómo podía empezar a cuidarme. Surgió como una obligación, pero se convirtió en mi pasión y en mi modo de vida", desveló en la presentación de su primer libro, Yo sí que como.

A día de hoy, se sigue dedicando al mundo de salud, no solo a través de su Centro de Cuidado Integral, sino también a través de las redes sociales. A través de las stories, la que fuera presentadora de El juego de la Oca responde a las dudas de sus seguidores, que confían en ella para resolver sus dudas sobre alimentación, suplementación y cuidado personal.

Lo hace de una manera muy cercana, no solo aconsejando sino compartiendo su propia experiencia. Esta misma semana, sin ir más lejos, ha respondido a una pregunta quizás complicada. "Leí que perdiste el 80% de tu melena, ¿eso es verdad? No me lo creo", le escribieron. Lejos de limitarse a contar qué es lo que pasó, Patricia ha querido mostrar a todo el mundo cómo era su estado en ese momento que sufría alopecia.

Patricia Pérez ha compartido una imagen muy personal. Gtres

"No me gusta enseñarlo, pero te voy a enseñar una cosa", dice a la cámara para después compartir dos sorprendentes fotografías en las que se puede ver las grandes calvas que tuvo.

"Así tenía yo mi cabeza, porque pelo no había. Yo pasé mucho para recuperar mi pelo, tomé mucha cortisona pinchada y en cápsulas durante mucho tiempo. Fui a muchos médicos y el pelo se me seguía cayendo", cuenta la gallega, que viendo que el tratamiento no daba los frutos deseados optó por "tomar las riendas" de su recuperación. "Fue cuando empecé a investigar y estudiar los motivos por los que se puede caer el pelo". Y así, poco a poco, probó diferentes nutrientes hasta que comenzó a notar cambios.

Patricia Pérez ha mostrado cómo tenía la cabeza cuando sufrió alopecia. Instagram

Gracias a ese trabajo descubrió qué era lo que mejor sentaba a la pérdida de cabello y ha podido crear su propio suplemento de la mano de los Laboratorios Mahen, con los que comenzó a trabajar el pasado mes de septiembre en calidad de asesora de formulaciones. "Iba probando diferentes nutrientes y noté cambios cuando tomé los nutrientes que lleva CapilNatur, que es la unificación de esos nutrientes que a mí me han ayudado a tener pelo, a que me crezca, que no se parta y lo tenga sano y fuerte".

Este es solo uno de los productos que Pérez ha desarrollado junto a los laboratorios madrileños, en los que lleva confiando más de dos décadas. "Espero ayudar a Mahen a trasmitir los beneficios de los suplementos y desarrollar nuevos productos. Ahora llega el momento de trabajar más duro porque no dejo mi centro y tendré que sacar tiempo de donde no lo hay para combinar el trabajo en los dos sitios, pero con la ilusión que tengo, ¡¡¡todo se consigue!!!", escribía en su Instagram para anunciar su nuevo trabajo.

En todo momento, tanto en las etapas más felices como en las más complicadas, Patricia Pérez ha contado con el apoyo incondicional de su marido, Luis Canut. La presentadora y el guionista se conocieron en el año 2005 y apenas dos años después se dieron el "sí, quiero" en una ceremonia íntima a la que acudieron rostros conocidos como el cantante Raphael (78) y su mujer, Natalia Figueroa (82).

Divertidos y tan enamorados como el primer día, se han convertido en una de las parejas más estables del panorama nacional y no es raro que compartan publicaciones presumiendo de ese amor tan bonito que tienen.

