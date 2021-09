El sorprendente trabajo de la presentadora Patricia Pérez: su importante cargo en un laboratorio

Patricia Pérez (47 años) carga a sus espaldas casi tres décadas de trabajo en el complicado mundo de la televisión. Apenas había cumplido los 20 años cuando ya estaba co-presentando en Antena 3 el exitoso programa El juego de la Oca. Después llegaron más formatos y aventuras en la pequeña pantalla pero siempre con una temática ligada al entretenimiento y la actualidad, hasta que un impactante hecho cambió el rumbo de su vida.

Una galleta fue la culpable de que sufriera una reacción alérgica por la que acabó hospitalizada con una anafilaxia severa: "Mi cuerpo sufrió un envenenamiento y a partir de ahí empecé a estudiar y a leer libros de cómo podía empezar a cuidarme. Surgió como una obligación, pero se convirtió en mi pasión y en mi modo de vida", desveló en la presentación de su primer libro, Yo sí que como. Fue por las duras consecuencias que le produjo ese alimento, por lo que decidió estudiar Naturopatía, y se especializó en alimentación energética y ortomolecular.

Ya dispone de cinco libros lanzados al mercado en los que habla de sus amplios conocimientos en la materia y también ha colaborado en conferencias sobre nutrición y alimentación saludable. Pero sin duda su paso más importante en la especialidad lo ha dado recientemente. Patricia Pérez es asesora de formulaciones en un conocido laboratorio de complementos alimenticios naturales, los Laboratorios Mahen.

Tal y como ella misma ha confesado en innumerables ocasiones, siempre le ha resultado difícil encontrar una empresa farmacéutica o marca de complementos nutricionales que realmente le dieran confianza o tuviera notables efectos. De este modo, quiso introducirse de lleno en un laboratorio y conocer todos los detalles y los prospectos de cada producto que se pone a la venta.

Ya en el año 2019, la presentadora compartía con sus seguidores de Instagram que uno de los secretos para mantener su piel perfecta y nutrirse por dentro era la toma de los complementos de Mahen. Sin embargo, ha sido tras la pandemia cuando ha insistido de forma reiterada en sus redes sociales sobre la necesidad de cuidarse y de hacerlo con productos naturales que realmente ayuden al organismo.

Patricia pasó de consumidora a asesora de los laboratorios de Rivas-Vaciamadrid. Lo que la atrajo de esta empresa fue su elaboración de productos de alta calidad, con ingredientes que se controlan desde el origen y por su relevante carácter innovador. Son líderes en su sector desde hace años y con la llegada de la comunicadora a su equipo han logrado aún mayor visibilidad. Y es que Pérez es una auténtica entendida en nutrición y está muy al tanto de las propiedades alimenticias más desconocidas. Conoce de primera mano la historia más antigua del poder sanador de la alimentación oriental y también maneja los últimos avances en la investigación nutricional, por lo que su fichaje es sin duda un gran valor para el laboratorio.

Fue pocos días antes de decretarse el estado de alarma cuando la presentadora desveló por primera vez ante sus 127.000 seguidores que estaba conociendo las instalaciones de la empresa. Y enseguida desveló la gran noticia en sus redes.

"¡¡Hoy es un día muy feliz!! Me incorporo a los laboratorios @laboratoriosmahen como asesora de formulaciones. Desde hace años llevo preparándome en nutrición ortomolecular, nutrigenética y nutrigenómica y, con mi preparación y mi experiencia como consumidora (que llevo más de 20 años suplementándome), espero ayudar a Mahen a trasmitir los beneficios de los suplementos y desarrollar nuevos productos. Ahora llega el momento de trabajar más duro porque no dejo mi centro y tendré que sacar tiempo de donde no lo hay para combinar el trabajo en los dos sitios, pero con la ilusión que tengo, ¡¡¡todo se consigue!!! Gracias a @laboratoriosmahen un laboratorio que lleva más de veinte años haciendo productos de mucha calidad, por esta gran oportunidad para mí. #masfelizqueunaperdiz", escribía en su perfil de Instagram. La imagen que acompañaba su mensaje era rotunda: la presentadora con la bata de farmacéutica sentada en su nuevo despacho.

Su vida personal

El próximo 29 de septiembre Patricia Pérez celebrará su 14º aniversario de boda junto al valenciano Luis Canut. Fue en el año 2005 cuando conoció a la persona que en la actualidad es una de las más importantes de su vida: su marido. Ambos se dieron el 'sí, quiero' en el año 2007 en una ceremonia íntima celebrada en Pontevedra, tierra natal la presentadora, a la que acudieron numerosos rostros conocidos como el cantante Raphael (78) o Natalia Figueroa (82).

El matrimonio no tiene hijos, pero sí tienen tres perros que forman parte de su familia. Son una de las parejas más sólidas de la televisión y tanto en sus redes sociales como en sus puntuales apariciones juntos en la pequeña pantalla demuestran que su complicidad y amor sigue tan vivo como el primer día.

