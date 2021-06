Cristina Saavedra, destrozada tras la muerte de su hermana: "La vida es perversa"

Duro golpe para la periodista Cristina Saavedra (45 años). 12 días después de perder a su abuela, la comunicadora ha anunciado el fallecimiento de su hermana pequeña. Lo ha hecho a través de sus redes sociales: "Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña", ha comenzado su escrito la presentadora de laSexta. "Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres", ha añadido, antes de dar las "gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días".

Tras informar de la pérdida, muchos compañeros de profesión le han mostrado sus condolencias, como Sandra Golpe (47), quien le ha escrito un emotivo "lo siento infinito". En estos momentos, Saavedra está recibiendo todo el cariño de sus compañeros, amigos y familiares. Tal y como apunta La Voz de Galicia, se desconoce la causa del fallecimiento de su hermana, pero sí hay constancia de que tenía cuatro hijos.

Otra dura pérdida para la comunicadora, quien hace escasos días tuvo que decir adiós a su abuela, una segunda madre para ella: "Mi abuela no quería flores en su entierro, quería que ese dinero lo donáramos a la Cocina Económica de A Coruña (comedor social). No ha habido flores hoy. Mi abuela. La otra mujer que me crio. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto", dijo en aquel momento.

"Cuando te rompes en mil pedazos, el cariño ayuda en la difícil tarea de tener que coserse. Gracias por tantos mensajes. En mi nombre y el de mi familia", aseguró. Cristina se hizo cargo de la edición de las ocho de la tarde de laSexta Noticias el pasado 17 de junio. Al día siguiente, 18, ya fue sustituida por Ana Cuesta. Del mismo modo, cuando falleció su abuela fue Inés G. Caballo quien se hizo cargo del informativo.

Sea como fuere, estas no han sido las únicas pérdidas a las que ha tenido que enfrentarse Cristina Saavedra en los últimos tiempos. Al inicio de la pandemia tuvo que despedirse de su madrina. El 6 de julio de 2020 desveló en el programa Más vale tarde este triste fallecimiento: "A la madre de Carmen no la trasladaron a un hospital. ¿Por qué si las UCI de A Coruña nunca estuvieron colapsadas? Son muchas las familias que piden una investigación. La madre de Carmen... era mi madrina".

Cristina Fernández siempre ha procurado mantener su vida privada lejos de los medios de comunicación. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela y comenzó su carrera en la Televisión de Galicia y, más tarde, se hizo cargo de sus informativos durante cuatro años. En La Sexta, donde se encuentra trabajando en la actualidad, pasó de ser reportera a convertirse en uno de los rostros más conocidos como presentadora.

En el ámbito más personal, se conoce que mantiene una relación de varios años con el periodista deportivo Manu Carreño (51). Fue en 2003 cuando comenzaron los rumores de su historia de amor, pero no fue hasta 2012 cuando Carreño lo quiso hacer público en sus redes sociales: "Dentro de poco pondremos los pies en remojo y van 12 veranos con esos pies. Y solo con esos pies".

