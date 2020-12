Muere la abuela de Blas Cantó seis meses y medio después de perder a su padre: "Maldito Covid"

Blas Cantó (28 años) ha recibido un nuevo y duro golpe en su familia. El cantante ha anunciado en sus redes sociales el fallecimiento de su abuela a causa de la Covid-19, seis meses y medio después de perder a su padre, a los 49 años. Roto de dolor, Cantó ha publicado este martes en su Instagram la triste pérdida con un emotivo y desgarrador mensaje: "Maldito Covid, malditos los que lo niegan y maldita la muerte. No tenía que ser ahora. Qué injusto, Dios mío. Estoy roto de dolor, pero necesito compartir que acabo de perder a la persona más importante de mi vida, nunca le gustó que la llamara abuela, por eso, hoy, sigue siendo mi madre".



En ese punto, Cantó ha añadido: "La que nos ha enseñado todo, la que me ha criado, la que ha cuidado de mi de pequeño y de grande. De mis primos, de mi madre, de mis tías, de mi chache, de mi abuelo. Jamás nos imaginamos la vida sin ti, me duele el corazón. Tu hermano Jesús, que te lo quitaron con 30 años, al que tú tanto querías, te recogerá en sus brazos y te llevará a un lugar hermoso. No tengo dudas. Gracias a las enfermeras y enfermeros, médicos que nos dijeron que lo intentarían. Al que nos negó el respirador el primer día, engañándonos y diciéndonos que en ese hospital no tenían, le deseo que su familia no se contagie de esta mierda. Pero a todos los demás que no vieron un número, sino una vida: GRACIAS, mis ángeles".

Por último, el cantante ha querido lanzar un poderoso mensaje a los jóvenes: "Nuestros mayores nos necesitan hoy más que nunca. No los abandonemos. Muchos salen, muchos se recuperan. No dejemos de protegerlos y de intentarlo. No los releguemos a un número. Ellos nos lo han dado todo, deberíamos ser más agradecidos. Mamá, te voy a escribir las canciones más hermosas. Te puedes ir al otro lado, pero siento decirte que una parte de ti se va a quedar aquí para siempre, dentro de mi. Te quiero. Madre de mi alma, madre de mi vida. Madre de mi corazón".

Esta triste pérdida acontece solo seis meses y medio después de despedir a su padre. Para anunciar el fallecimiento, el candidato de España para Eurovisión compartía una preciosa foto de él de bebé junto a su padre. Una imagen que ha acompañado con una emotiva despedida: "Nadie debería irse a los 49 años, pero hoy te decimos adiós. Todos los que conociste hace más de tres décadas me mandan entre lágrimas su amor para ti. Mi madre, mis abuelos, mis tías, mis tíos, primos... Eras bueno, y todos lo sabíamos. Pero a veces tú no eras tú". Un mensaje que terminaba con "vuela alto, porque te vamos a recordar en tu mejor versión, la que a todos enamoró cuando llegaste a sus vidas. Es lo justo. Yo también te quiero, papá".

En su momento, las reacciones no se hicieron esperar y fueron muchos los fans que quisieron mostrar su apoyo al intérprete. También lo hicieron compañeros de profesión como Chenoa (44) o Pastora Soler (41), quienes le enviaron todo su cariño.

Un 2020 difícil para Cantó

No cabe duda de que este año ha sido especialmente duro y trágico para Blas Cantó con estas dos muertes que lo han destrozado. Tampoco a nivel profesional ha sido un año precisamente boyante para él. Blas era el cantante que iba a representar a España en Eurovisión. Debido a la crisis provocada por la Covid-19, la Unión Europea de Radiodifusión, la organizadora del festival, decidió a principios de marzo suspender el evento. Finalmente, se ha pospuesto para 2021.

"Me da mucha pena porque hay un trabajo muy grande detrás, de un equipo humano increíble durante muchos meses trabajando, no solo en mi candidatura, sino a nivel global. Pero creo que es lo correcto. Hacerlo sin público era una locura, porque Eurovisión son los fans. Sin ellos no hay nada. Era importante hacerlo en condiciones, porque (el festival) se lo merece para darle su importancia", declaró entonces el cantante. Blas Cantó aseguraba hace unos meses sentirse "muy deprimido": "Últimamente, no he pasado una buena etapa. Estaba deprimido, sin muchas ganas de nada. Sentía que todo se estaba demorando demasiado, que no tenía ilusión por lo que hacía".

