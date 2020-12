Ester Expósito vuelve a revolucionar la red con un sensual baile junto a Sergio Momo: el vídeo

Ester Expósito (20 años) lo ha vuelto a hacer. La afamada actriz de la serie Élite ha protagonizado un nuevo baile en las redes sociales que, en cuestión de minutos, se ha convertido en viral, y el vídeo ha superado el millón de reproducciones. En esta ocasión, no lo ha colgado en su cuenta de Instagram la propia actriz, sino su amigo y compañero en la citada ficción, Sergio Momo. Este, ataviado con una vistosa peluca y uñas kilométricas, y Expósito han bailado al ritmo de El Efecto, la canción de Rauw Alejandro (27).

En el vídeo, Sergio Momo intenta parodiar a la actriz, recordando aquel baile que se marcó el pasado mes de abril a ritmo de reggaeton y que fue visto por más de 30 millones de personas. No es para menos: la joven madrileña se ha convertido en toda una revelación tanto en España como allende los mares, su éxito es apabullante y su influencia en las redes sociales, un hecho. Nada más que en Instagram cuenta con más de 26 millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Momo (@sergiomomo)

En el vídeo que han publicado ahora, se puede ver a Momo, al principio del mismo, moviendo sensualmente las caderas al ritmo de la canción. De repente, aparece la actriz en escena y se une gustosa al baile, no sin otorgarle antes cierto dramatismo al asunto, fielmente representado en la cara de 'rechazo' de Momo. Al final del baile, ambos acaban entre carcajadas y mirando a la cámara. De momento, este vídeo también va camino de reventar los récords en Instagram: ya cuenta con casi 1.300.000 reproducciones y un sinfín de 'me gustas' y comentarios, como el de Lola Índigo (28): "No me canso de verlo".

El baile de Ester

Fue a principios del pasado mes de abril, en pleno confinamiento, cuando Ester Expósito animó a sus seguidores con un vídeo que se convirtió en Trending Topic y en viral. "Vamos con ese sábado noche", posteaba Expósito a la vez que movía las caderas acompañando el compás de la música. No solo sus fans se deshicieron en halagos; la cuenta de Netflix Latinoamérica también se rindió a sus pies con el siguiente mensaje: "Mucho flow, niña".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito)

Cada uno de sus post cuenta con varios millones de likes, pero aquel vídeo batió récords. Y es que, la actriz, que aparece también en la serie de La Veneno, llevaba bastantes días advirtiendo a sus seguidores de que cuando terminase el confinamiento lo que más le iba a apetecer era perrear. Así lo hacía constar: "Wow, qué ganas tengo de perrear cuando acabe el confinamiento. Un día menos, ánimo".

La denuncia de Ester Expósito.

Sea como fuere, Ester no solo revoluciona la red a golpe de baile ni se muestra con ese aire tan distendido y divertido: cuando le ha tocado ponerse seria ante comentarios machistas lo ha hecho sin titubear. Sin ir más lejos, en octubre de 2019 denunció varios comentarios contra su honor que se habían vertido en las redes sociales. "Realmente, en lo personal no me afectaron. Me imaginaba que había comentarios de este tipo aunque no los oyera, no solo a mí, si no a cualquier mujer que está expuesta. Como me pareció repugnante quise darle visibilidad y ponerlo en las redes para que se viera que aún hay gente así. Que el feminismo es necesario, que hemos avanzado pero que el machismo no ha desaparecido. Por eso quise plasmarlo en las redes, todavía hay mucho que cambiar, mucho que evolucionar y por eso quise enseñar lo que las mujeres tenemos que aguantar", aseguró en su momento durante una entrevista.

Pese a su juventud, Ester es una mujer luchadora y, ante todo, feminista que no duda en denunciar cualquier situación de discriminación: "Me considero mujer luchadora, todos lo somos, simplemente por el componente biológico está claro que tenemos que vernos enfrentadas a situaciones muy complicadas y ya simplemente por la presión de la sociedad al género femenino creo que todas tenemos que ser muy fuertes para aguantar esa discriminación y desigualdad".

[Más información: Ester Expósito revoluciona la red con un sensual baile que ha batido todos los récords]