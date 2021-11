6 de 10

"Cuando hicimos esta sesión no me habían diagnosticado las hernias discales cervicales ni se me había salido 'de nuevo' uno de mis dos hombros operados… Estaba físicamente en muy buen momento. Hace 2 años que no practico yoga salvo el poquito tiempo de confinamiento hasta que el dolor me impidió continuar y 'hoy' vuelvo a la práctica, a ver qué pasa…", ha confesado el actor ante sus seguidores.