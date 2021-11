9 de 10

Este fin de semana, la hija de Lucía Dominguín sorprendía a sus seguidores con un inesperada foto en la que aparecía tapándose la cara y un impactante mensaje: "No he subido foto en tres dias por que tengo la regla y me veo feísima y no pasa nada". Sin embargo, hace unas horas ha compartido una nueva foto y ya sí ha tranquilizado a sus fans: "Hoy ya me encuentro mejor y ya me veo mas guapa".