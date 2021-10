Kiosco rosa, en vídeo: las imágenes que desvelan la "amistad" entre Susanna Griso y Joaquín Güell

Miércoles de revistas, miércoles de kiosco rosa en vídeo. Este 6 de octubre, las publicaciones más relevantes del mundo del corazón en papel llegan a todos los tradicionales kioscos de España y EL ESPAÑOL analiza sus noticias exclusivas más llamativas. Hay que puntualizar que, debido a las bodas que se celebraron este pasado fin de semana -la de Anabel Pantoja (35 años) y Claudia Osborne (32)-, Semana y Lecturas adelantaron su edición al pasado lunes.

No obstante, este miércoles ¡HOLA! y Diez Minutos llegan a los kioscos con mucha información y exclusivas. Por un lado, la publicación ¡HOLA!, además de abordar los citados enlaces, lleva a su portada a Susanna Griso (51). "Las imágenes que confirman la amistad entre Susanna Griso y Joaquín Güell", titula la revista. Una "amistad" que, quién sabe, podría desembocar en un romance teniendo en cuenta el estado de soltería de ambos.

El mismo medio entrevista en exclusiva a Irene Villa (42) y su madre, "en su entrevista más emotiva al cumplirse treinta años del atentado". Por otro lado, Diez Minutos lleva en portada a Gloria Camila (25), quien "ha demandado a Rociíto (44)". Añade el semanario: "La jueza obliga a Rocío Carrasco a presentar el día 15 en el juzgado todos los escritos privados de su madre que aparecerían en la docuserie". También entrevista a Norma Duval (65), quien asegura: "Mathias es divertido, me apoya mucho y no me pide tanto".

El kiosco rosa de la semana Silvia P. Cabeza

