Canales Rivera e Isabel Márquez de Prado rompen su relación: desvelamos los verdaderos motivos

El torero José Antonio Canales Rivera (47 años) se encuentra participando en el nuevo reality de Telecinco, Secret story, desde el pasado 9 de septiembre. Su fichaje no habría tenido demasiado sentido si no hubiera sido por el atractivo revulsivo que desde la dirección del programa tenían preparado para él. Cynthia Martínez (34), la modelo catalana con la que engañó a su pareja, Isabel Márquez de Prado (45), también era concursante oficial.

El incómodo encuentro entre Canales y Cynthia en la primera gala del programa y a lo largo de estos primeros días de convivencia nadie ha sospechado nada. En cambio, recientemente se acaba de conocer que Canales Rivera y Márquez de Prado decidieron romper su relación sentimental dos semanas antes de que el gaditano se enrolase en el nuevo formato de Zeppelin TV.

El torero José Antonio Canales Rivera.

Según ha desvelado la periodista Marisa Martín Blázquez en El programa de Ana Rosa, el verdadero motivo de su ruptura es que Isabel le pidió a Canales que no entrase en el concurso si Cynthia iba a convivir con él. "Lo que sucede es que Isabel sospechaba que podían meterle en el concurso a Cynthia. Se lo preguntó a Canales, que también tenía noción de esto, y Canales se lo negó", expresó la colaboradora. Y amplió: "Una vez que se confirma el fichaje de Cynthia, ella le pide, por favor, que no entre si es en esas circunstancias y Canales le dice que no".

Tras la negativa del torero es cuando la pareja rompe su romance unos días antes de que empezase Secret story. "Ayer Canales decía que los cuerpos hablan, su cuerpo habló y estaba mintiendo, él era consciente de que la relación con su novia está rota", concluyó Marisa.

José Antonio Canales Rivera e Isabel Márquez de Prado. Redes sociales

Isabel Márquez de Prado es una mujer muy discreta y que nunca se ha sentido atraída por los medios de comunicación. Mucho menos por los escándalos en los que se ha tenido que ver envuelta en los últimos tiempos. En diciembre del año pasado, la toledana tuvo que encajar que se desvelase que su pareja, Canales Rivera, la había engañado con Cynthia Martínez. Incluso ésta decidió quedarse con una prenda de ropa interior del torero para demostrar, en algún momento, su idilio furtivo con el gaditano.

Según la información que maneja este diario, José Antonio e Isabel se conocen desde hace más de dos años. Lo suyo fue un flechazo, amor a primera vista. Se gustaron, pero, sobre todo, se compenetraron. De gustos comunes, a ambos les apasiona el campo, los toros, los caballos y el deporte. De hecho, han participado en algunas carreras populares.

Que se sepa, esta es la segunda ruptura de la pareja y, a tenor de los acontecimientos, puede que sea la definitiva. Para José Antonio Canales Rivera la televisión -y en concreto Secret story- es su trabajo, pero para Isabel Márquez de Prado supone volver a poner en riesgo su imagen pública, intachable en las altas esferas de Castilla-La Mancha, donde tanto ella como su familia son profundamente respetadas.

