Orgulloso hijo de su padre, Romeo Beckham es el único de los cuatro hijos de la superestrella del fútbol que ha seguido los pasos de su progenitor. Romeo Beckham, el segundogénito nacido del matrimonio entre David y Victoria Beckham, ya lleva en el dorsal el número 11 del Fort Lauderdale CF, un equipo de Miami, donde ahora ha tenido que mudarse por evidentes cuestiones laborales. "So proud of you" ("Muy orgullosa de ti"), ha escrito Victoria Beckham, su madre, junto a los emojis de unos aplausos.