Beatriz Tajuelo, expareja de Albert Rivera, modelo por un día: su emocionante desfile vestida de novia

Este pasado miércoles 15 de septiembre no ha sido un día cualquiera para Beatriz Tajuelo (42 años). La expareja de Albert Rivera (41) ha estrenado una nueva faceta en su trayectoria vital y profesional. Al menos, por un día. Tajuelo se ha convertido en modelo de excepción de la mano de Atelier Couture, durante el desfile que ha tenido lugar en el emblemático Palacio de Santoña, en Madrid, enmarcado en la Semana de la Moda de la capital.

Emocionada, y visiblemente nerviosa por momentos, a tenor de las imágenes, Tajuelo se ha vestido de novia por unos minutos, y lo cierto es que no ha decepcionado. De este modo, la que fuera azafata no ha dudado en ayudar al sector nupcial a través de la ASN, Asociación del Sector Nupcial.

Beatriz Tajuelo desfilando vestida de novia. Gtres

El proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, impulsa la moda española de novia e invitadas, y da visibilidad haciendo que el público de a pie sea partícipe de todas las novedades que presenta el sector. Según ha rezado la nota de prensa facilitada, Beatriz se ha mostrado emocionada durante el desfile, ante la atenta mirada de un numeroso público. El vestido de novia ha sido diseñado por Jorge de la Rosa. Saray Ceca, presidenta de la asociación, ha agradecido su presencia y ha destacado la importancia de eventos como este, que enmarcado dentro de la Semana de la Moda de Madrid visibiliza el trabajo de los diseñadores. "Para ASN Madrid es fundamental colaborar con todos los eventos y actividades que ayudan a dinamizar el sector nupcial, y así contribuir a la recuperación de un ámbito de la economía que es fundamental", ha asegurado Ceca.

Más allá del vestido, los pendientes que ha lucido Tajuelo son de Acus Complementos, y los salones pertenecen a la firma Calzados Franjul. Esta última marca está muy unida a Tajuelo, ya que se encuentra colaborando con ella desde el año pasado. "Calzados Franjul ha querido contar conmigo para diseñar una pequeña colección cápsula que verá la luz en diciembre... Espero estar a la altura. Ya estoy estudiando diferentes paletas de colores y tejidos para sorprenderos a todas", escribió entonces en su perfil de Instagram Beatriz Tajuelo, junto a una imagen en la que lucía un outfit muy elegante que completaba con un modelo de esta firma, cuyo público suelen ser novias y madrinas que buscan un zapato bonito y cómodo.

Beatriz Tajuelo luciendo los pendientes de Acus Complementos. Gtres

Sin embargo, sus diseños también los han llevado importantes personalidades de nuestro país. Entre ellas, la reina Sofía (82), la infantas Margarita (82) y Pilar, Alaska (58), Carmen Maura (76) o Loles León (71). En octubre de 2020, JALEOS entrevistó a Pedro Carrillo Nuñez, director creativo de la firma, y desveló los motivos por los que quiso colaborar con Tajuelo: "El perfil de Beatriz Tajuelo nos gusta porque ha trabajado en diferentes ámbitos. Ha sido azafata, ha estado vinculada al mundo de la producción artística en el tiempo que llevó a Miguel Poveda, ha estado vinculada al mundo de la política durante sus años de relación con Albert Rivera y además, es una mujer que ha continuado con su vida personal".

Nueva vida tras su ruptura

Hoy, Beatriz es una persona completamente renovada tras su sonada ruptura con Albert Rivera. Fue en enero de 2019 cuando Tajuelo ponía fin a su relación con el exlíder de Ciudadanos, quien poco después iniciaba una relación con Malú (39), y tiene ya una hija en común con la cantante. Beatriz confesaba hace un tiempo que el final de su noviazgo con Rivera había sido muy doloroso y que había necesitado tiempo para sanar y pasar página. Pese a las diferencias existentes entre ambos que propiciaron su ruptura, la reciente influencer confesaba que tenía muy buenos deseos para su expareja: "Le deseo lo mejor, que sea súper feliz".

Beatriz Tajuelo y Albert Rivera en una imagen fechada en octubre de 2018. Gtres

Con esa nueva vitalidad y alegría, en 2020 Beatriz negaba que estuviese de nuevo enamorada. "A día de hoy estoy muy bien así, muy tranquila, muy feliz, con mi familia, con un montón de amigos. Lo otro, si tiene que venir vendrá, ya veremos. De momento no hay nadie que me haya robado el corazón", sostuvo. Tras su ruptura con Rivera, y después de conocer la relación de su ex con Malú, la exasesora se ha renovado y está disfrutando al máximo de su nueva etapa como influencer de estilo. Una nueva vida en la que no cesa de acudir a fiestas y eventos donde las preguntas acerca de la vida del expolítico son recurrentes. Hecho con el que tiene que lidiar y del que intenta escapar cada vez que tiene oportunidad.

Fue a principios del año 2015 cuando salió a la luz la relación entre la entonces joven promesa de la política nacional, Albert Rivera, con la azafata de vuelo Beatriz Tajuelo, cuyo punto de arranque en realidad se marca desde la Navidad de 2014. Un idilio que empezaría justo dos años después de que el catalán se separase de su primera pareja, Mariona Saperas, su novia de la adolescencia y madre de su única hija, Daniela.

