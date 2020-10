Así se ha gestionado el nuevo proyecto de Beatriz Tajuelo: conocemos todos los detalles

Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera (40 años), está disfrutando de un gran momento profesional. Hace apenas unos días, la menorquina desvelaba que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que la tiene "entusiasmada, emocionada e ilusionada". Se trata de una colaboración con Calzados Franjul, una firma que nació en 1947 en el Barrio de las Letras, Madrid, donde a día de hoy se encuentra su tienda y taller.

"Calzados Franjul ha querido contar conmigo para diseñar una pequeña colección cápsula que verá la luz en diciembre... Espero estar a la altura. Ya estoy estudiando diferentes paletas de colores y tejidos para sorprenderos a todas", escribió en su perfil de Instagram Beatriz Tajuelo, junto a una imagen en la que luce un outfit muy elegante que completa con un modelo de esta firma, cuyo público suelen ser novias y madrinas que buscan un zapato bonito y cómodo. Sin embargo, sus diseños también los han llevado importantes personalidades de nuestro país. Entre ellas, la reina Sofía (81), la infantas Margarita (81) y Pilar, Alaska (57), Carmen Maura (75) o Loles León (70).

Para conocer todos los detalles del nuevo proyecto de Beatriz Tajuelo, JALEOS ha contactado con Pedro Carrillo Nuñez, director creativo de la firma. Según ha explicado a este medio, aunque es una colección cápsula, mantendrá la esencia de la marca: "Zapatos a medida para mujeres que buscan algo exclusivo o personalizado".

¿Es la primera vez que invitan a un personaje reconocido a participar en una colección cápsula de la marca?

En el pasado ya habíamos hecho una colaboración con Laura Ponte. También hemos hecho colaboraciones para diseñadores como Ulises Mérida o para tiendas como Beba's Closet. Pero desde la visión del diseñador.

¿La idea de hacer una colaboración fue de Beatriz Tajuelo o de la marca?

La propuesta parte de nosotros. Ella ha sido clienta nuestra desde hace muchos años y hemos establecido una relación personal. Desde el primer momento fue una clienta súper inteligente, sensible y que sabía apreciar el trabajo artesano.

Más allá de su actitud, ¿por qué han elegido a Beatriz Tajuelo?

La experiencia de una mujer concreta nos parecía muy interesante. El perfil de Beatriz Tajuelo nos gusta porque ha trabajado en diferentes ámbitos. Ha sido azafata, ha estado vinculada al mundo de la producción artística en el tiempo que llevó a Miguel Poveda, ha estado vinculada al mundo de la política durante sus años de relación con Albert Rivera y además, es una mujer que ha continuado con su vida personal. Queríamos la experiencia de alguien que sabe lo que es estar muchas horas de pie, de ciudad en ciudad por varios días, en una recepción, en un acto institucional o protocolario, pero también alguien que ha estado vinculada al mundo de la música y la comunicación. Es decir, alguien que puede hablar desde casi cualquier posición.

¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esta colección?

Es algo que llevábamos pensando desde hace tiempo. Pero fue ahora, en septiembre, durante su último viaje a Madrid con motivo de la Fashion Week, que lo concretamos y empezamos a trabajar con diseños que serán lanzados el próximo diciembre.

¿Y ya han surgido ideas?

Ella nos ha pasado ideas y dibujos. Pero también hay un trabajo de ver lo que es más viable y más cómodo para hacerlo realidad. Eso sí, están saliendo tantas propuestas que darían para varias colecciones.

¿Podría dar un adelanto de lo que trae la colección?

Vamos a empezar con una colección pequeña. Al principio iban a ser tres modelos, pero seguro van a salir cuatro porque no podemos desaprovechar algunas ideas. Serán zapatos en diferentes formatos y versátiles. El modelo perfecto para todo. Una serie de básicos de Franjul por Beatriz Tajuelo que representen esa capacidad de trabajar y estar en distintos momentos bien calzada, tanto en comodidad como a nivel estético.

¿Dónde se podrán comprar los zapatos de esta colección?

Tanto en nuestra página web como en la de Beatriz Tajuelo. Sin embargo, esta colección no va a perder nuestra esencia que es la del zapato adaptado a tus necesidades. Beatriz presenta una colección, pero sus calzados pueden ser modificados de acuerdo con la elección de cada clienta. No vamos a encasillarnos ni a uniformarnos. Se trata de ofrecer máxima diversidad, máxima libertad y máxima representación de lo que cada mujer quiere y le gusta.

¿Ya saben a qué precios los venderán?

No los tenemos decididos pero oscilarán entre 180 y 280 euros. Lo que sí es seguro es que destinaremos un porcentaje a la Comisión Española de Ayudas al Refugiado (CEAR). Es una propuesta que nos hizo Beatriz, quien desde hace años está vinculada a la organización. Nos ha parecido bien y más en estos tiempos que cualquier acción empresarial tiene que tener una vertiente social.

¿Tienen pensado hacer otra colaboración con alguna mujer reconocida?

No, de momento no. No buscamos utilizar un nombre para generar un negocio. Queremos un trabajo real y eso es precisamente lo que nos interesa de Beatriz. Es una mujer real y con su trayectoria y experiencia puede aportar. Es alguien que entiende, que ha estado en el taller muchas veces y que se ha interesado en aprender el desarrollo que conlleva un zapato.

