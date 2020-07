Betriz Tajuelo, cansada de ser 'la ex' de Albert Rivera, le manda un mensaje

Beatriz Tajuelo no titubea, su relación con Albert Rivera (40 años) terminó y quiere ser una personalidad independiente a que fuera líder de Ciudadanos. Siempre mostrando su sonrisa y plasmando sus reflexiones en las redes sociales, reconoce que está muy atenta a lo que dicen sus seguidores e intenta responder a todas las dudas que tienen acerca de sus looks. Una labor que la está convirtiendo en toda una influencer.

La catalana ha dejado claro que Albert Rivera es libre de hacer lo que quiera y, sobretodo, ser feliz: "Yo no opino de su vida, él que haga lo que quiera. Es libre de hacer lo que quiera". A pesar de todo, ella solo tiene buenos deseos para su expareja y la mujer que ahora ocupa su corazón, Malú (38): "Por supuesto, eso siempre. Hay que saber diferenciar unas cosas de otras y es una persona con la que has compartido tu vida, siempre se le desea lo mejor, que sea súper feliz tanto él como otras parejas que he tenido, todo el mundo".

Beatriz Tajuelo está haciéndose un hueco en el mundo de las 'influencers'. Gtres

Pese a que expone alegrarse de todo lo bueno que le pase a Albert, Beatriz niega que tenga planes de leer el libro que acaba de publicar. Una especie de biografía que se titula Ciudadano libre, en la que cuenta algunos de sus secretos y experiencias. "No, directamente no. No creo que me lo lea", confiesa la ahora influencer, que afirma no estar nada contenta cuando se le adjudica la etiqueta de 'pareja de'. "Creo que ahí viene mi labor de trabajar por ella, esa etiqueta me viene pero bueno", asiente Tajuelo.

Beatriz Tajuelo le manda un mensaje a Albert Rivera JALEOS

Por el momento se desconoce si alguna persona ocupa el corazón de Beatriz Tajuelo, que intenta tirar balones fuera alegando que está muy bien soltera. "A día de hoy estoy muy bien así, muy tranquila, muy feliz, con mi familia, con un montón de amigos, ahí donde voy hay amigos, tengo una suerte tremenda de conocer a gente de muchos sitios y disfrutar de la vida. Lo otro, si tiene que venir vendrá, ya veremos. De momento no hay nadie que me haya robado el corazón", afirma. Unas declaraciones en las que deja patente que pese a estar sin pareja, no cierra de ningún modo las puertas a un nuevo amor.

La ex de Albert Rivera reconoce que está abierta a encontrar el amor de nuevo. Gtres

Tras su ruptura con Albert Rivera a comienzos del 2019 y después de conocer la relación de su ex con Malú, la exasesora se ha renovado y está disfrutando al máximo de su nueva etapa como influencer de estilo. Una nueva vida en la que no cesa de acudir a fiesta y eventos donde las preguntas acerca de la vida del expolítico son recurrentes. Hecho con el que tiene que lidiar y del que intenta escapar cada vez que tiene oportunidad.

