Beatriz Tajuelo se pronuncia sobre los rumores de crisis entre su ex, Albert Rivera, y Malú

Beatriz Tajuelo, expareja de Albert Rivera (39 años), no ha querido perderse una jornada de lo más especial en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La catalana ha acudido a los desfiles de Juan Duyos, Custo Barcelona y Ulises Mérida, su diseñador favorito.

Tan discreta como siempre, Beatriz ha afirmado que es muy seguidora de la moda, por lo que no quiere faltar a ninguno de los desfiles que están programados en la MBFW Madrid. Sin querer entrar en detalles sobre la nueva relación de su ex con Malú (37) y sobre los rumores de crisis que envuelven a la pareja en los últimos días, la azafata se ha reafirmado en que ella no habla de las relaciones de otras personas: "De otras personas no comento nada, cada uno a lo suyo".

Beatriz Tajuelo en el desfile de Duyos de la MBFWM.

Así, la que fuera pareja del líder de Ciudadanos evita entrar a valorar las primeras imágenes de su ex con la cantante andaluza. Unas fotografías que llegaron después de meses de especulaciones sobre la relación del político con la artista madrileña.

Beatriz Tajuelo está disfrutando al máximo de su vida de soltera. La nueva influencer acude con frecuencia a este tipo de eventos, y es que hace dos semanas estuvo en Menorca para asistir a un evento de moda en el que fue premiada.

Allí concedió declaraciones a los periodistas, que se interesaron por conocer la opinión de la catalana sobre la relación entre su ex y la Malú: "Estoy bien, todo pasa en la vida y todo sigue". Siguiendo su línea de discreción sobre su vida privada, evitó entrar en detalles: "Yo de los demás no opino nada, la vida de los demás es de los demás", aseguró Tajuelo.

Tras su ruptura con Albert Rivera el pasado otoño, y al conocer su relación con Malú, la exasesora se ha renovado y está disfrutando al máximo de su nueva etapa.

[Más información: Beatriz Tajuelo habla por primera vez sobre la relación de su ex, Albert Rivera, y Malú]