Desy Rodríguez ('Veneno'), acuciada por sus deudas con Hacienda: "Me da miedo acabar en prisión"

Tras una infancia dura y una madurez aún más complicada por sus problemas familiares y laborales -sólo por el hecho de ser una mujer transexual y exconcursante de reality le han cerrado muchas puertas-, parecía que Desy Rodríguez (35 años) resurgía de sus cenizas y volvía a sonreír.

Los directores de cine Javier Calvo (30) y Javier Ambrossi (37) le daban la oportunidad de su vida al interpretar a Paca la Piraña en el fenómeno mundial Veneno y la popularidad regresaba al día a día de la sevillana. En el plano personal, Desy confesaba a JALEOS que estaba feliz junto a su pareja, Luciano, con quien tiene planeado pasar por el altar e incluso adoptar un niño. "Quiero adoptar un niño para que al menos una criaturita en el mundo no pase por la infancia que pasé yo", expresó.

Sin embargo, ahora, y según ha podido confirmar este periódico en exclusiva, la artista vive un nuevo bache inesperado. Un impago de impuestos y una multa de Hacienda por la correspondiente demora están provocando un tremendo desasosiego en la ex gran hermana.

Desy Rodríguez y su pareja, Luciano Ortiz.

"Cuando entré en Gran Hermano y después empecé a colaborar en Sálvame, yo sólo tenía 27 años y nunca había hecho una declaración de la Renta ni había cobrado tanto dinero nunca en mi vida. Entonces le pregunté a mi representante de aquel momento si tenía que declarar algo a Hacienda porque, además, ellos eran los gestores de todos mis contratos. Me dijo que no, que por edad y por los ingresos que había tenido, yo no tenía que tributar nada. Le hice caso", señala Desy.

Y continúa: "Pasaron los años y como yo, en todo este tiempo, he estado viviendo fuera de España, en Italia, luego he vuelto y he trabajado en Madrid, Barcelona, Valencia... pues no he tenido un domicilio concreto hasta ahora. Al tener ahora el domicilio con mi pareja y al estar empadronada en Torremolinos, pues es cuando ha llegado una carta reclamándome una deuda más una multa por la demora".

Este diario se interesa por la cantidad, pero Desy prefiere no pronunciarse al respecto. "¡Al cabo de los años", exclama. "Yo he escuchado que a los ocho años prescribe... pero ¿por qué justo me llega a mí en este momento? ¡Yo no puedo pagar ese dinero! A mí lo que me da miedo es terminar en la cárcel", añade la extertuliana, que se encuentra extremadamente preocupada por su situación en estos momentos.

Desy Rodríguez caracterizada como Paca la Piraña.

"Mi agobio ahora mismo es que yo no tengo trabajo, yo vivo de mi pareja. Él paga el alquiler, la comida, los gastos de la luz, de agua, de todo... Y mi agobio, de verdad, es pensar en cómo hago yo para pagar esa deuda". Este medio le pregunta directamente por sus proyectos laborales y Desy admite que estaba tremendamente ilusionada con dar el salto a un programa de televisión. En cambio, en los últimos instantes, se ha encontrado con una decepcionante negativa.

"Sí, yo estaba ilusionada con un proyecto en televisión que más o menos ya te puedes imaginar el que es... Prefiero no decir mucho, pero sí te puedo contar que tenía un 95 por ciento de probabilidades de entrar y al final no estoy seleccionada. El casting ya está cerrado. Hice la entrevista, lo hice todo, pero, por una mala gestión del mánager o yo no sé por qué, al final me he quedado fuera", concluye.

Desy Rodríguez en las redes

Desy Rodríguez en una imagen de su Instagram.

Lo cierto es que Desy no se rinde. A lo largo de estos años, la andaluza ha sabido reinventarse una y otra vez sin desfallecer. Pasó de ser chica del hogar en una casa de un pequeño pueblo de León a trabajar en un geriátrico, ocupación que abandonó voluntariamente para enrolarse en la gran aventura de Veneno, donde ejerció de la mejor amiga de Cristina Ortiz Rodríguez en la época de los 90.

En su cuenta de Instagram y de TikTok, Desy Rodríguez se ha hecho un hueco entre sus seguidores, que cada día van creciendo, y son más fieles a su contenido. Sus comentarios en directo y sus vídeos virales han despertado nuevamente el interés de la prensa y los programas de televisión en la figura de la sevillana. Con total seguridad acabará participando uno de ellos. Más temprano que tarde, Desy volverá a la pequeña -y quien sabe si la gran- pantalla.

