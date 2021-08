Estrella Morente, sobre la relación de su hermano Kiki con Sara Carbonero: "¡Viva el amor!"

Este jueves fue un día clave para Sara Carbonero (37 años) que, dejando a un lado su habitual discreción en lo que a su vida privada se refiere, decidió oficializar su relación con Kiki Morente (31) asistiendo al concierto que el artista granadino dio en Sanlúcar de Barrameda con otros artistas flamencos como su hermana Estrella Morente (41) o Lin Cortés (45).

Sin embargo, y lejos de actuar con naturalidad, la periodista intentó por todos los medios que la prensa no tomase ninguna imagen suya con su nuevo novio. Para ello, los miembros de seguridad del evento torpedearon el trabajo de los medios, evitando que se pudiera grabar la actuación e invitando a los periodistas a abandonar el recinto para no poder preguntar ni a Sara ni a Kiki por esta confirmación indirecta de su relación, tres meses después de haberse conocido a través de unos amigos en común.

Mientras que la ex de Iker Casillas (40) y el hijo de Enrique Morente abandonaron el recinto a toda prisa en coche y por la puerta de atrás, Estrella Morente lo hizo por la salida principal y, demostrando su categoría como artista, pidió a los miembros de seguridad que dejasen a los medios acercase y así poder hacer su trabajo.

"Vamos a atenderos. No voy a hacer declaraciones, pero por lo menos trataros como vosotros me tratáis a mí", señaló la artista, dejando claro que no iba a hablar de la presencia de Sara Carbonero en el concierto ni sobre la confirmación de su relación con su hermano Kiki, pero parándose ante las cámaras.

"Ha sido una noche muy bonita y la gente está contenta", contestaba al preguntarle por la asistencia de su nueva cuñada a su actuación. Muy discreta y confesando que "yo os hablo de mí y de mis cosas pero de los demás no puedo opinar", Estrella no ha podido ocultar su felicidad tras la primera y esperada aparición pública de Sara y Kiki: "¡Viva la alegría y el amor!".

Fue el pasado 7 de julio cuando la revista Semana publicó en exclusiva que Sara Carbonero mantenía una relación sentimental con el artista Enrique 'Kiki' Morente. El único hijo varón nacido del matrimonio entre Enrique Morente y Aurora Carbonell era conocido era conocido en el universo de la música, en el sector flamenco. Desde aquel día, también es famoso en el mundo del corazón por su relación con Sara Carbonero.

El artista tiene 31 años, seis menos que la periodista, y al igual que sus hermanos y sus padres, se dedica a la música. Ha colaborado con ilustres nombres como Juan Carlos Romero (56), Diego el Morao (42) o los Habichuela.

Comparte el gusto por la música con Sara Carbonero, quien en su programa de radio ha entrevistado a otros cantantes como Dani Martín (44), Zahara (37) o Fran Perea (42), siempre bajo el mismo lema, el nombre de su sección Que siga el baile. Un título perfecto para la gran saga, la familia política, que ahora la recibe con los brazos abiertos.

