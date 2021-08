1 de 10

"En una cartera antigua he encontrado esta foto que me dio mi madre de sus padres… de cuando las cosas tenían que tocarse... A mi abuelo no lo conocí... pero a mi iaia la echo tanto de menos, le contaría tantas cosas y estaría tan contenta", comienza relatando Nuria Roca al descubrir para sus seguidores el emotivo recuerdo que ha encontrado. Una preciosa foto de sus abuelos.

"Le contaría que cada vez que pelo un tomate para hacer una ensalada me acuerdo de ella… que cuando compro peras de agua imagino que me las prepara… que la veo ojeando un TP para ver qué echan o leyendo el ¡Hola! (porque ella lo leía, hasta la página en b/n… si veo a alguien con una bata fresquita… si me tomo un café con leche con un trocito de coca… pasando una tarde de cartas o un parchís ya cenada… cuando coso un botón o hago arroz al horno… cuando guardo los mejores trocitos de solomillo para los míos… si se me ocurre secar la escurà o tomarme un caramelo de lilas… y tantas y tantas cosas…", continúa relatando. Y concluye con una frase que no deja lugar a dudas, Nuria Roca pretende que sus hijos hereden ese profundo amor por los abuelos que ella sintió y siente por los suyos. De hecho, sus tres pequeños ya lo hacen.

"…y ahora que Pau está disfrutando de su iaia, o cuando Olivia o la Bole bajan a casa… yo muero de amor por tantas cosas", concluye la presentadora, que atraviesa por uno de los momentos más dulces de su vida.