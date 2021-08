1 de 10

La hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer es experta en derrochar estilo con piezas muy sencillas y en su última publicación de su perfil de Instagram ha arrasado luciendo un vestido largo en tonos azules. Muchas usuarias querían conocer la procedencia del diseño, pero esa pregunta no ha sido la más repetida en el 'post'. Sin duda, la cuestión que más querían conocer sus seguidores es si está de nuevo embarazada. La imagen parece haber confundido -o no- a sus fieles fans, quienes han inundado la instantánea con un mismo comentario: "¡Qué guapa, Ana! ¿Embarazada de nuevo?", "Are you pregnant?", "Estas muy bella, y mucha luz en los ojos, ¿es lo que me imagino?"... reiteran los usuarios.