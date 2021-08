1 de 10

La presentadora Nuria Roca, por fin, ha terminado con sus compromisos laborales y ha puesto rumbo de Madrid a Cádiz para reunirse con su marido, Juan del Val, y sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia. La familia se encuentra disfrutando de unos días en un impresionante hotel de cinco estrellas y, aunque Nuria Roca es una auténtica fanática de la playa, ha confesado que este año no puede tomar el sol. "Este año toca sombrilla y tapada hasta arriba... No me puede dar el sol porque la Dra. Blanca Robledo está en el hospital operando", ha escrito la periodista. Efectivamente, Nuria, además de presentar y colaborar en televisión, también actúa. No sólo en el teatro, sino que está al frente de la serie 'Madre', donde desempeña el papel de la doctora Blanca Robledo. Por tanto, por motivos de trabajo, Nuria este año no puede tomar el sol ni aparecer demasiado bronceada en pantalla.