Martin Mester se aleja de su íntimo amigo José Luis Moreno: dos fiestas por todo lo alto y una indirecta

El 29 de junio la serena vida de José Luis Moreno (74 años) sufrió un drástico revés. Aquel martes a primera hora, el productor fue detenido por la Policía Nacional y la Guardia Civil acusado de liderar una organización criminal internacional y haber estafado, supuestamente, más de 50 millones de euros a través de un entramado de sociedades mercantiles. Fue arrestado en su domicilio, una gigantesca mansión en Boadilla del Monte, un lugar que Martin Mester (45) conoce a la perfección, pues vivió allí durante varios años al lado del ventrílocuo. Pero en ese tenso momento, el checo, amigo íntimo de Moreno desde mediados de la década de los 90, se encontraba a más de 8.000 kilómetros de distancia de la localidad madrileña.

Debido a su estrecha relación, los medios enseguida contactaron con el culturista para conocer su versión, pero prefirió mantenerse al margen: "Yo no sé nada, estoy fuera de España, me tengo que informar bien". Pero días después también se difundía que la investigación tiene el nombre de Martin Mester en el punto de mira porque habría ejercido como testaferro de algunas de las empresas del director televisivo que están implicadas en la supuesta estafa a entidades bancarias. Sin embargo, después de conocer este dato que le implica directamente, Mester no ha cambiado ni un ápice su lujosa vida lejos de nuestro país.

"Olvidemos el mundo que nos rodea y hagamos nuestro propio pequeño", publicaba Martin en sus redes sociales el mismo día en el que se conocía la detención de José Luis Moreno. Con esta indirecta tan rotunda, el actor de República Checa dejaba claro que solo quiere disfrutar de su vida olvidando la figura del que fuera su amigo.

Martin Mester y su novia han celebrado sus cumpleaños este mes de julio con grandes fiestas. RRSS

Y es que solo 48 horas antes de este mensaje y de que la Policía se personara en el domicilio de Moreno, el checo junto a su atractiva novia aterrizaba en helicóptero privado en las Seychelles: "Estamos aquí. Empezando nuestras vacaciones". Un destino de lujo donde tenían previsto celebrar los respectivos cumpleaños de ambos.

En ese paraíso, el pasado 4 de julio, la exuberante acompañante de Mester festejaba su día en un entorno idílico, con vistas espectaculares y en bikini junto a botellas de caro champán y ramos de flores. Esta fiesta llegaba tras varios días disfrutando del lugar, de paseos en barco por el mar, de aventuras acuáticas y mucho amor en los rincones más bellos del archipiélago.

Pero, al parecer, surgió algún imprevisto, y la pareja regresó a Chequia antes de lo que esperaban. Finalmente, no pudieron celebrar el cumpleaños de él en Seychelles. El día especial de Martin, el 25 de julio, los novios se encontraban en Prague City Golf, un prestigio club en Praga, donde decidieron festejar el año de más del culturista. En sus redes sociales se puede ver cómo mostraron su felicidad en pleno atardecer checo y posando con unos globos con el número 45, su edad.

Su decisión tras el escándalo

Hasta mediados de julio, el actor mantenía su cuenta de Instagram, red social en la que es más activo, abierta a los ojos más curiosos. Desde esta plataforma comparte imágenes de su idílica vida viajando sin parar: Madrid, República Checa, las Maldivas, Suiza, Montecarlo, etc. A todos estos lujosos destinos ha volado en jet privados o en clase business y una vez en el lugar se ha alojado en los hoteles y resorts más exclusivos. De todo ello dan fe sus redes sociales. O daban. Ya que desde hace un par de días, la cuenta de Mester muestra el icono del candado, pues la ha puesto en modo privado para evitar la entrada de usuarios más indiscretos.

Martin Mester muestra su vida de lujos en Instagram a sus más de 14.000 seguidores. RRSS

Sin embargo, en las últimas semanas, tras privatizar su cuenta, sí que ha ido sumando a los followers que solicitaran seguirle. Así ha pasado de los 13.300 seguidores que tenía al cerrar su perfil, a los 14.400 usuarios actuales.

Otro de los puntos que llama la atención de los perfiles sociales de Martin Mester es lo que muestra en el apartado conocido como 'biografía'. Tras dos semanas desde que la Policía y la Guardia Civil detuvieran a José Luis Moreno en su mansión de Boadilla del Monte el mensaje que el checo decide mostrar al mundo es el siguiente: "Sé positivo y feliz todos los días". Sin duda, toda una declaración de intenciones en el preciso momento en el que todos sus movimientos están siendo investigados y observados con lupa por las autoridades, los medios y los seguidores de este caso policial.

[Más información: Las dos rotundas decisiones del culturista checo Martin Mester tras el escándalo de su amigo José Luis Moreno]

Sigue los temas que te interesan