5 de 10

El estilista es un alma inquieta y ha creado su propia colección de sombreros. Así lo ha anunciado en sus redes sociales: "The Ambar hat. Siempre me ha costado encontrar el sombrero ideal (de ala bien rígida y longitud correcta), así que he creado mi propia colección de cuatro colores muy especiales para @monrrealcrew". Una de las personas que ha trabajado con él le ha felicitado: "Es genial trabajar contigo, por muchas más colecciones".