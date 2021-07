5 de 10

"Si estás leyendo esto ahora, quiero decirte algo... Trabaja duro, no se trata de ganar, se trata de no darse por vencido. Si tienes un sueño lucha por el con disciplina y pasión. No se trata de cuantas veces te rechacen o te caigas, lo que importa es cuantas veces te levantes con valentía y sigas adelante. Lucha por tu sueño sin que nada ni nadie se interponga", ha escrito el Dj a modo de reflexión junto a esta fotografía en la que que se le ve serio, con un look en color negro y dorado y gafas de sol oscuras.