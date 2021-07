Sandra Pica se ve obligada a revelar el diagnóstico provisional de su dolencia abdominal

Sandra Pica (21 años) ha esclarecido los motivos que le han llevado a ser ingresada en el hospital. La barcelonesa sorprendió la semana del 19 de julio con una ausencia en redes sociales que no es nada habitual en ella y más tarde reveló que se encontraba ingresada por un "fuerte dolor abdominal", pero sin diagnóstico.

Tras la presión recibida a través de sus canales sociales, Sandra ha decidido contar qué le ocurre. Y es que en estas plataformas algunos usuarios han insinuado que podría haber contraído la Covid y habérsela transmitido a Julen (24), el joven con el que ha mantenido una relación esporádica tras su ruptura con Tom Brusse (29). Es esto lo que ha provocado que la catalana escriba unos stories en los que aclara cómo está su salud ahora mismo, aunque, como ella misma ha revelado, le hubiera gustado hacerlo con un diagnóstico en firme.

"Si hubiese tenido Covid no tengo ningún problema en decirlo. Pero ni lo tengo ahora, ni tampoco lo he pasado". Así de contundente se mostraba la televisiva que no ha pasado por alto las acusaciones vertidas sobre ella: "Que no se diga que yo he contagiado a nadie", sentenciaba en referencia a quienes han insinuado que podría haber trasmitido el virus a Julen.

Sin embargo, Sandra no se ha quedado ahí y para demostrar ampliamente que no es el coronavirus el motivo de su ingreso, ha relatado cuál es la causa más probable de su dolor abdominal: "A día de hoy mi diagnóstico es una infección cerca del intestino. Las analíticas de sangre muy alteradas, anemia en grado 3 y PTSD -trastorno por estrés postraumático-". A esto añade que no es una resolución definitiva: "Me siguen faltando los resultados de otras pruebas, que si todo va bien el miércoles las tendré".

Sandra termina su mensaje dirigiéndose a su audiencia: "Lo único que pido es respeto y tranquilidad para poder recuperarme". Y parece que esta es realmente su intención, pues ayer, 26 de julio durante la emisión del último debate de Supervivientes, Alexia Rivas (28) ejercía de portavoz de la catalana y confirmaba que está dispuesta a alejarse temporalmente del foco mediático.

Era el pasado 19 de julio cuando la concursante de realities publicaba una reveladora instantánea en su cuenta de Instagram. Sobre ella, en la que aparecía su mano con una vía cogida, la concursante escribía: "Estoy desaparecida porque llevo ingresada desde ayer. Todavía no sabemos qué tengo, pero me están cuidando genial". Con esta publicación la catalana tranquilizaba a su audiencia, al tiempo que agradecía su atención al equipo médico que le ha asistido. Afortunadamente, los facultativos que tratan a Sandra están más cerca de conocer el motivo de la dolencia de la catalana.

