En un paseo en bicicleta el diestro llegó hasta un lugar que, según el mismo ha desvelado, ha sido de los más importantes de su vida. "Volver a los orígenes es la mejor manera de recordar quién eres. Este lugar fue clave cuando todas las grandes verdades que luchaba porque me fueran reconocidas llevaban delante el adjetivo "presunto": hijo, torero, luchador... ¡El tiempo y la vida me han dado la oportunidad de conquistar ese reconocimiento y me es imposible olvidar tantas manos amigas que me ayudaron a recorrer el camino!", ha escrito el esposo de Virginia Troconis, en referencia a aquella dolorosa etapa en la que peleaba por la aceptación de su padre.