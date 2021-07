1 de 10

Un bote de laca a modo de micrófono, un 'look' muy arriesgado, gafas de sol y una actitud chulesca es lo único que ha necesitado la hija de Bertín Osborne para cautivar a sus seguidores. Modelo, psicóloga, 'influencer', deportista... son múltiples las facetas de la joven, pero la de cantante -aunque sea con playback- no era conocida. Instagram y sus miles de seguidores han quedado sorprendidos por su nueva faceta, aunque sus admiradores conocen de sobra su divertida personalidad. En este vídeo aparece junto a ella un amigo, que ha conseguido definirla a la perfección: "Hay personas con las que no hace falta un planazo por que ellos son el planazo".