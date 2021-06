Irene Montero se viste de Orgullo LGTBI: desvelamos las claves de su vestido más reivindicativo

Este lunes, 28 de junio, se celebró el Día Internacional del Orgullo LGTBI y la ministra de Igualdad, Irene Montero (33 años), presidió un acto muy especial con motivo de la jornada dedicada a la visibilidad y la lucha del colectivo. La diputada de Unidas Podemos entregó los Premios Arcoíris y, en concreto, tuvo la oportunidad de entregar en primera persona a los Javis -Javier Calvo (30) y Javier Ambrossi (37)- su galardón por Veneno, la serie.

La intervención de la ministra fue muy aplaudida, al igual que lo fue el estilismo que escogió para la ocasión. Su elección del vestido no fue nada casual. Montero lució un diseño veraniego con un estampado muy llamativo: rayas verticales con los colores del arcoíris.

Se trata de un vestido de estilo camisero, de corte midi, con cinturón de tela del mismo estampado colorido, sin mangas y con cuello mao. Un diseño que no pasa desapercibido y que resulta alegre a la vista, no solo por su cúmulo de tonalidades, sino también por la estructura y por la forma en la que se presentan los botones, de dos en dos y en rojo intenso.

El vestido de Compañía Fantástica en la modelo; y a la derecha, lucido por Irene Montero.

Pero ¿dónde ha adquirido Irene Montero este vestido tan peculiar? Según ha podido averiguar JALEOS, es una pieza de la marca Compañía Fantástica, una firma de jóvenes emprendedores, que se dedica a crear diseños frescos y diferentes para una sociedad más positiva.

La empresa la componen más de una decena de hombres y mujeres de distintos perfiles y diversos puntos de España, que juntos, y con mucha creatividad -tal y como se atestigua en su página web-, se lanzaron a la aventura de proponer diseños alegres sin más pretensión que la de mostrar a la ciudadanía una oferta diferente a la de firmas low cost masificadas como Inditex.

Tras las rayas de colores del vestido no había, en un principio, ningún mensaje oculto, pero este lunes, la ministra de Igualdad le ha dado un tono reivindicativo que liga a la perfección con el lema de Compañía Fantástica, que no es otro que decirse a diario: "¿Por qué no?".

La firma presenta ese mismo estampado de rayas de colores en otras piezas como en un mono o en una camiseta. Siempre son creaciones de tejido ligero perfectos para las jornadas de altas temperaturas en verano.

El vestido más LGTBI que ha lucido Irene Montero cuesta 39,90 euros, pero actualmente resulta imposible comprarlo ya que está agotado en la tienda online de la firma y en todos los establecimientos multimarca en los que está presente. Para obtenerlo habría que probar suerte y presenciarse una por una en cada una de las tiendas físicas en las que vende sus piezas la marca por si quedase algún vestido en stock o si alguna clienta lo hubiese devuelto.

Esta decisión de la ministra de 'hablar' con su look es un movimiento que recuerda mucho a la forma de actuar de la reina Letizia (48). La esposa de Felipe VI (53) es asidua a mandar continuos mensajes con la elección de sus vestidos y trajes, pero sin duda la ocasión en la que su estilismo habló con más rotundidad fue el pasado 2 de junio en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, donde lució un vestido creado por 12 mujeres que pudieron sobrevivir a una vida anterior en el horrible mundo de la trata de mujeres. Una reivindicación importantísima para la Reina, como también lo es para Irene Montero la lucha y visibilidad del colectivo Trans y LGTBI.

