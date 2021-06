Óscar Casas, sobre su pareja Begoña Vargas: "Estoy muy contento, pero nada de boda. ¡Tengo 22 años!"

Este pasado miércoles, al filo de las ocho de la tarde, ha tenido lugar la promoción de la nueva película de Netflix, Xtremo. Hasta el autocine Race de Madrid se ha desplazado el elenco de actores que componen la cinta. De entre todos ellos, JALEOS ha podido charlar con Óscar Casas (22 años). El hermano de Mario Casas (34) es uno de los personajes principales de la ficción.

Ataviado con un traje negro y un llamativo fajín estilo oriental, el joven ha charlado con este periódico sobre el excelso momento personal y profesional por el que atraviesa. No solo triunfa sin cuartel en el mundo del cine, sino que a nivel sentimental está feliz al lado de la también actriz Begoña Vargas (21). Además, Casas ha anunciado, pletórico, que sus padres están a punto de vacunarse y que el coronavirus no ha hecho estragos en su casa.

Su look es uno de los más comentados, ¿a qué se debe ese estilo oriental?

Me dijeron que me pusiera un poco más oriental y dije 'pues un fajín'. Estoy pasando mucho calor, y además con este sol en toda la cara... ¿Antes no se hacían de noche las promociones? ¡Cómo nos ha cambiado la Covid!

Óscar Casas posando ante los medios de comunicación. Gtres

Cuéntenos quién es Leo en Xtremo.

Leo es un chavalín, un buscavidas, un niño así un poco problemático, que se busca la vida por la calle para ayudar a su familia. Se va metiendo en unos líos grandes y le pasan cosas horribles. Max ayuda a este chiquillo, que lo ve desamparado y le da pena. Se vengará de cada cabrón que le ha hecho esa atrocidad a Leo.

Está viviendo un buen momento profesional.

Estoy muy contento. Gracias a Dios, está habiendo proyectos muy interesantes y personajes que me están dando muchas alegrías, y los estoy disfrutando todos al cien por cien. Al fin y al cabo, para eso es este trabajo, para disfrutar. Ahora tengo en espera una comedia romántica de vampiros, que ha sido muy loca y me lo he pasado impresionante.

A nivel personal y sentimental también vive un espléndido momento con Begoña...

También estoy en un buen momento personal, contento con todo.

¿Ha pasado alguien en casa la Covid?

Gracias a Dios, por el momento no. A mis padres ya les está tocando vacunarse, ya les llegó el mensajito. O sea, bien. Parece que esto va volviendo a la normalidad. Creo que este año se ha aprendido a valorar la salud, que es lo importante.

Usted hoy está arropado por su familia y su pareja, ¿no?

Ahora vendrá toda mi familia. Estoy con mi madre y ahora vendrán todos los hermanos, mi padre, el pequeñín, y viene mi chica también.

En su casa son casi todos artistas, ¿se han planteado hacer un reality?

A tanto no llegamos, de momento. (Risas) En mi casa ya pasan muchas cosas con todo el trabajo que hay. Somos tantos en casa que ya vivo en un reality.

¿Se ve en un concurso como MasterChef?

De momento, no. No sé cocinar. En casa, Deliveroo y Glovo suelen ayudar bastante. (Risas)

¿Hay algún plan de boda a la vista con Begoña?

¿Planes de boda? Qué va, de momento no. ¡Ella tiene 21 y yo tengo 22! A la gente que se case a full, pero nosotros de momento no. ¡Boda no!

Están volcados en sus profesionales.

Estamos los dos con mucho curro y contentos. Eso es lo importante. Ella está con Leyes de la frontera, y con muchas cosas que no se pueden contar, pero la verdad es que la tía es una actriz de la hostia. El mundo lo va a ver.

¿Le sirve de inspiración su hermano Mario?

Mi hermano me inspira cada día, él y mi familia. Todos. El momento del goya fue muy especial, se vio en televisión cómo fue. Como lo vivimos en casa, todos juntos... Se me cayeron las lágrimas. Fue uno de las mejores cosas que he vivido. ¿Sabes? En tu vida yo creo que puedes contar como diez cosas, diez momentos impresionantes y ese es uno de ellos.

¿Le pide consejos en el día a día?

Le pido muchos consejos. Con este último proyecto, fui a su casa con mi coach y siempre está ahí para ir retocando cosas y tocando teclas. Es mi hermano y sabe dónde colocarme.

