Yana Olina, pareja de David Bustamante, ya tiene vestido de novia: su cita más sorprendente

David Bustamante (39 años) aseveró hace unos meses que su relación con Yana Olina (32) estaba "bien como está", al ser preguntado por los reporteros sobre una posible boda. El cantante lo negó en ese momento aunque no cerró la puerta a tal celebración, pues insiste en que vive una época personal muy feliz junto a la bailarina rusa.

Pero hace unas horas, las últimas imágenes de Yana han sorprendido a todos. Olina volaba a Mallorca, donde además de acudir al Club de Ball Esportiu Felanitx, reconocida academia de baile profesional en la que lleva trabajando varios años como profesora, tenía otra cita muy especial.

Yana Olina luce un vestido palabra de honor de Pronovias. Gtres

Este miércoles, cuando el sol mallorquín brillaba con fuerza en la isla, la también modelo se preparaba para un evento de gran relevancia. En un paraje de ensueño, con decenas de invitados ansiosos por verla y con un equipo de trabajo sinigual, la joven iba a enfrentarse a una pasarela de moda muy importante.

La firma de moda nupcial Pronovias, una de las más reputadas del mundo, presentaba su nueva colección en Mallorca, y Yana Olina era una de las elegidas para desfilar ante los asistentes vestida de blanco.

Concretamente, la novia de David Bustamante lució dos trajes muy distintos, pero que ambos favorecían su figura. El primer vestido era un diseño palabra de honor, ceñido al cuerpo, con tela de encaje y complementado con una especie de capa o velo que envolvía la falda y quedaba unida a los brazos mediante dos brazaletes también de encaje. La segunda opción que vistió Yana era de silueta sirena acabado en volantes, como un guiño sutil al flamenco; el escote en V era pronunciado pero tapado con un tejido ligero y transparente del que nacían las mangas hasta el codo.

La bailarina ejerció de modelo de pasarela este miércoles por la tarde en Mallorca. Gtres

Se desconoce, de momento, la reacción del cantante al ver a su novia vestida de blanco, pero en vista de la ilusión mostrada por Yana en sus redes al compartir este evento de ensueño, puede que la bailarina no descarte del todo una boda tras verse tan favorecida con los diseños de Pronovias.

¿Boda y embarazo?

En enero de 2020 saltaron todas las alarmas sobre una posible boda entre Yana Olina y David Bustamente. Para saber más detalles sobre ese enlace, JALEOS se puso en contacto con una fuente cercana a la pareja. El intérprete parecía querer dar una segunda oportunidad al amor. En su momento, esta fuente confirmó que la pareja barajaba formalizar su relación en los juzgados de Pozuelo de Alarcón en una boda civil e íntima, tal y como ya había apuntado La Razón.

Según apuntó el entorno del cantante, el cántabro habría conseguido gracias a Yana la estabilidad que necesitaba en su vida. "David Bustamante está feliz. Incluso más asentado y centrado", comentó dicha fuente.

David Bustamante y Yana Olina, en 'Bailando con las estrellas'. Gtres

Justo un año después, en enero de 2021, comenzaron a estallar informaciones acerca de un posible embarazo de la bailarina. Sin embargo, días después, fue el propio artista el que lo desmintió: "No, no, no. La que está embarazada es mi cuñada, voy a ser tío, no padre". Además, el cantante confiesa que de momento no quiere volver a ser padre: "Ya lo soy, de momento no me ha dado por eso".

Desde que se conocieron en el programa de baile de TVE Bailando con las estrellas en 2018, Bustamante y Yana jugaron, durante un tiempo, al despiste con los medios de comunicación. Mientras se hablaba de la buena sintonía existente entre ambos, fruto de todo el tiempo que pasaban juntos, nunca quisieron confirmarlo públicamente y optaron por centrarse en sus carreras. No fue hasta el mes de abril cuando decidieron hacer oficial su relación. Lo hizo el cantante con una idílica imagen en una playa paradisiaca del Algarve (Portugal).

