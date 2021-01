David Bustamante habla claro sobre los rumores de embarazo de Yana Olina: sus planes para 2021

David Bustamante (38 años) ha confirmado que Yana Olina (32) no está embarazada y es que se trata de la primera vez que desmiente públicamente este rumor tras varias indirectas lanzadas por redes sociales: "No, no, no. La que está embarazada es mi cuñada, voy a ser tío, no padre". Además, el cantante confiesa que de momento no quiere volver a ser padre: "Ya lo soy, de momento no me ha dado por eso". En cuanto a cómo ha pasado las Navidades, asegura que: "Como siempre, en familia, con los hermanos, la cría, todo el mundo feliz y contento".

Respecto a la mágica noche de Reyes, desvela que Sus Majestades de Oriente se han portado muy bien con él: "Demasiado bien, he debido de ser muy bueno, gracias chicos, tened buen día y tened cuidado en la carretera". El artista además de recibir buenos regalos, ha tenido una preocupación y era la de saber si había engordado o no y por eso este jueves por la tarde ha visitado a su médico especialista: "Voy al nutricionista a ver cuánto he engordado".

A la salida, David Bustamante se mostró muy contento porque se mantiene igual que antes: "No he engordado, nada, no ha pasado la Navidad por mí, así que feliz". En cuanto a los proyectos que tiene entremanos para este 2021, el artista confiesa: "Voy a sacar el disco ahora, así que en breve me veréis en todos los sitios. Voy a sacar el 20 aniversario además, celebro este año 20 años y vamos a sacar un disco muy chulo".

En cuanto a cómo se encuentra Paula Echevarría (43) en su embarazo, el cantante asegura que "bien", pero no quiere dar más datos: "Sí, pero preguntárselo a ella que yo no soy portavoz de nadie". Y es que no hay duda de que el artista está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y eso queda patente en su actitud y expresión, donde reina en su rostro una sonrisa de oreja a oreja.

Confesiones personales

Tras meses alejado del foco mediático, David Bustamante volvió a un plató de televisión de la mano de Toñi Moreno (47) y su programa Un año de tu vida el pasado 6 de octubre. Un formato en el que contó detalles de su vida profesional y personal.

"Creo que la vida, aunque he trabajado mucho, ha sido muy generosa conmigo, aparte de todos los logros profesionales, el mayor tesoro es que le quieran a uno, aparte de todo lo que digan". Sobre el gran patrimonio que ha logrado reunir en todos estos años, David confesó: "No soy un tío 'mirao', soy un disfrutón, para mí no soy gastón, pero regalar sí me gusta. Si un amigo no puede le invito a las vacaciones al mismo hotel que yo, a mis padres que no les falte de nada, mi mayor privilegio es poder regalarle las cosas a mis seres queridos". Entre ellos, su hija Daniella, quien es la persona más importante de su vida.

El cantante, de hecho, confesó que está feliz de poder darle a su hija todo lo que él no tuvo. "No malcrío pero nunca permito que pase ganas desmedidas por algo que merece. Yo no lo he tenido, el dinero te da tranquilidad para que no le falte de nada a la gente a la que quiero. Es muy difícil regalarme algo en mi cumpleaños, pero el mejor regalo siempre lo van a tener de mi parte".

Continuando con su lado más personal, David Bustamante también hizo referencia a su actual pareja, Yana Olina, a quien conoció en su paso por el concurso Bailando con las estrellas. "Encima que gané el concurso me quedé con la bailarina, gloria bendita", dijo el cantante en tono de humor.

Sobre su separación declaró que: "Las cosas no se tuercen, se acaban. Es normal que interese mi vida, pero si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí, que no sigan insistiendo día tras día".

