Lola Ortiz, un mes de la trágica muerte de su pareja, Luis Ojeda: su duro proceso y su escapada a México

Hace justo un mes se hacía pública la noticia del fallecimiento del futbolista Luis Ojeda Suárez, novio de Lola Ortiz (30 años). El joven encontraba la muerte de forma repentina a los 20 años de edad. En ningún momento se dieron a conocer las causas de esta trágica y temprana muerte. La noticia dejó en shock tanto a su pareja y familia como al equipo de fútbol canario al que pertenecía Luis Ojeda.

A las pocas horas de conocerse la noticia, una devastada Lola publicaba en uno de sus Stories lo que sigue, a modo de despedida: "Te echo de menos, Luis, no soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo, ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado, vainilla (como lo llamaba cariñosamente en la intimidad)". Desde entonces, no ha existido consuelo suficiente para la joven extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. El mazazo más duro de su vida, como lo hace ver en su entorno.

JALEOS ha podido conocer, por parte del entorno más cercano a Lola, que no la dejan sola ni un solo día, ni un solo minuto. Arropada por su familia y amigos, la joven intenta sobrellevar este duelo de la mejor forma posible. Aun hoy, "hay momentos en los que piensa que es solo un sueño, una pesadilla". Ella misma ha reconocido en sus redes sociales, la plataforma que ha escogido para descargar sentimientos y pena a partes iguales, que no sabe cómo actuar, cómo sentir, cómo comportarse para estar a la altura: "¿Qué es hacer lo correcto? ¿Hacer lo que sientes? ¿O lo que todo el mundo espera que hagas? ¿Y si la segunda pregunta es la correcta?, ¿Por qué todo el mundo se empeña en decirle a los demás lo que tienen que hacer?".

También ha dejado reflexiones como la que sigue: "Ahora mismo los margaritas me están dando la vida, no sé si es lo más correcto o no, es que me da igual. Solo sé que es lo que me apetece para sentirme mejor. Mañana hace un mes que él no está conmigo, no sé qué hacer, no sé nada. Nunca había perdido a alguien que quisiera tanto. Bueno, sí, cuando mi padre me abandonó de pequeña, pero verbalizarlo aún suena peor".

Cuenta una persona cercana a Lola que solo los recuerdos bonitos, "las fotografías, los viajes y los mensajes" le calman un poco el dolor cuando la nostalgia se hace inabarcable. Hace unos días, y como prueba de que los suyos no la dejan sola en estas semanas tan aciagas, Lola se animó a hacer un viaje con una buena amiga, Amor Romeira (32). El destino: Tulum, México. Ambas están alojadas en uno de los mejores hoteles de la zona, Panacea Tulum. A tenor de las publicaciones que Amor y Lola postean en sus redes, esta escapada, que se informa se programó para una semana, estaría a punto de tocar a su fin.

Sea como fuere, no cabe duda de que han sido unos días de desconexión, en los que Lola ha podido evadir su mente del dolor. Según las imágenes que, en concreto, Romeira ha compartido con sus seguidores, la pareja de amigas se habría hospedado en la habitación Residencial del complejo, una de las más económicas. Tal y como reza la página web, la noche ronda allí los 90 euros.

"Este departamento cuenta con una sala amplia con un estilo y decoración que reflejan la tradición italiana en el carácter moderno. Ejemplo de esto son nuestros muebles hechos a mano con materiales preciosos por los carpinteros tulumnenses. Todos nuestros departamentos cuentan con mini split y TV de pantalla plana para relajarte y pasar momentos agradables con tus amigos", son algunos de los detalles que se pueden leer en la web.

Además de su estandía en este hotel -de la que han dado buena cuenta y publicidad en sus redes-, Lola y Amor han realizado diversas excursiones, tanto culturales como gastronómicas. Han visitado, entre otras cosas, la célebre pirámide Chichén Itzá en Yucatán. También se las ha podido ver degustando comida típica de México o aventurándose a la griega. Sea como fuere, se trata de un viaje para no olvidar, en uno de los peores momentos en la vida de Lola Ortiz.

Homenajes en la red

La joven está canalizando este trago amargo de la muerte a través de una red social en la que, más allá de explicar que, efectivamente, Luis había muerto por causas que aún no han sido reveladas, ha querido compartir una serie de homenajes al que era el amor de su vida. Primero, con un gesto realizado junto a varios amigos del futbolista. Lola explicaba cómo, reunida con el círculo cercano del deportista, decidieron el pasado sábado 24 de abril escribirle cartas y "mandarlas al cielo".

En la escena, tal y como se muestra en la foto de sus stories, aparece una cazuela con un pequeño fuego en su interior y un teléfono móvil sobre una silla, presidiendo el acto, con una imagen de él en la pantalla.Además, Lola rescataba de sus recuerdos junto a él un vídeo en el que se puede ver cómo los dos se sientan en una misma silla que termina por romperse, con los dos riendo a carcajadas, tirados en el suelo. O cómo Distruto, canción de Carla Morrison (34), era el tema con el que la pareja gozaba de sus mejores momentos y que ahora, cada vez que suene, llevará a Ortiz a rememorar los bellos instantes de su relación.

Los recuerdos que Lola ha ido compartiendo de Luis desde que se conociera su muerte repentina. Redes Sociales

"Te echo de menos, Luis, no soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo, ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado, vainilla (como lo llamaba cariñosamente en la intimidad)", eran las palabras con las que Lola se despedía de él en las redes sociales poco después de que el equipo de fútbol en el que había militado su pareja hasta hace una temporada manifestara sus condolencias por la pérdida.

Lola añadía un segundo mensaje en sus stories en el que explicaba a qué se debían sus palabras tras la reciente noticia: " Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros . Estoy totalmente destrozada, no sé cómo llevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma. Y ahora ya no está, se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar . Gracias, familia, por todos los mensajes".

