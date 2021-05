7 de 10

La periodista es una gran amante de la literatura y la poesía, por eso aprovecha sus publicaciones en redes para compartir microcuentos o poemas creados por ella: "DESDE LA VERTICALIDAD. Las ganas de verano. Las ganas de la verticalidad desde tu horizontalidad. Las ganas del Azul. Las ganas de la ingravidez, cuando el pronóstico es reservado. Y tú no te reservas nada. Y me lo das todo. Las ganas. Siempre las ganas. Y ganas. Siempre me ganas. Y yo, mientras, pierdo. Ando perdiéndome en algún lugar donde espero encontrarte. Siempre haciendo equilibrios. Siempre desafiando tu ley. La de tu estado. La de tu nación. La ley de tu gravedad. Siempre tan leve. Siempre tan fuera de peligro. Tú. Yo. Mi. Mí. Me. ¿Contigo?".