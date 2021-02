Isabel Sartorius y César Alierta rompen su relación tras tres años juntos

Isabel Sartorius y Zorraquín (56 años) y el expresidente de Telefónica, César Alierta (75), han roto su relación casi tres años juntos. La ruptura entre la que fuera la primera novia conocida de Felipe de Borbón (53) -entonces príncipe de Asturias, hoy rey de España- no ha tenido lugar ahora, sino hace unos meses.

En concreto fue a finales de este rarísimo y atípico verano de 2020 cuando ambos decidieron tomar caminos distintos. Ha sido el portal Informalia el que ha desvelado la noticia de que el romance entre Isabel Sartorius y César Alierta ya es cosa del pasado.

Isabel Sartorius en una imagen reciente poco después de conocerse su amor con Alierta. Gtres

Fue el día en el que la reina Letizia (47) asistió a una reunión con el Consejo de la Fundación Telefónica cuando el citado medio tomó conciencia de la información a través de los comentarios que se sucedieron por algunos asistentes antes, durante y después de la visita real.

"César e Isabel hace meses que no están juntos" y añadieron que el poderoso empresario "no quiere saber nada de ella como novia". Y es importante el matiz " novia" ya que según estos mismos informadores no sería extraño vernos alguna vez acompañados, aunque "César no quiere ni oír hablar ya de romance". Ha sido la propia Isabel Sartorius la ha que ha confirmado esta información.

Y lo ha hecho en la revista ¡HOLA!, el semanario donde suele colaborar haciendo entrevistas y reportajes posados incluso con su hija, Mencía de Soto y Sartorius (24), fruto de su pasado matrimonio con Javier Soto (54). Según la versión de Sartorius ha sido el distanciamiento, y no cualquier otro asunto, lo que ha acabado para siempre son su relación sentimental. Además, quiere precisar que en ningún caso ha habido terceras personas.

La reina Letizia junto a César Alierta, expresidente de Teléfonica, y José María Álvarez-Pallete, actual presidente de Telefónica, el pasado mes de enero. Gtres

Desde que la noticia de su relación viera la luz en septiembre de 2017, la discreción ha sido la máxima que ha reinado en la pareja, quienes al principio evitaron que les vieran juntos. La primera fotografía de ambos tardó en llegar. Fue en noviembre de aquel año 2017 cuando acudieron juntos a un concierto en homenaje a Cecilia. Tras un duro año de salud para Alierta -que sufrió un infarto en verano por el que lo indujeron a coma profundo y acaba de superar el coronavirus-, el expresidente de Telefónica reapareció el pasado mes de enero para la reunión citada anteriormente, presidida por la reina Letizia.

[Más información: La transformación de Isabel Sartorius tiene un precio: así ha adelgazado 20 kilos]