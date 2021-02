José Campos, exmarido de Carmen Martínez-Bordiú, tras su ictus: "Me cuesta hablar y me olvido de cosas"

En marzo de 2020 la vida del empresario y exmarido de Carmen Martínez-Bordiú (69 años), el cántabro José Campos (54), dio un vuelco de 180 grados tras anunciar él mismo en su cuenta de Instagram que había sufrido un ictus. De este modo, José Campos volvía a la actualidad mediática tras un tiempo apartado del mundo de la farándula y los medios de comunicación. Ahora, cuando está a punto de cumplirse un año de aquel aciago momento personal y de salud, Campos hace balance de su vida actual.

Tal y como recoge la revista ¡HOLA!, José desvela que está de baja como consecuencia de la enfermedad: "Sigo de baja. Por desgracia, me cuesta hacer muchas cosas. Estoy recuperando la memoria, vocabulario. Todas las secuelas son del cerebro". Y añade: "Me cuesta hablar y las palabras se me traban. También se me olvidan cosas... Espero ir poco a poco, pero podría estar en una silla de ruedas. Gracias a Dios, estoy bien".

Siempre optimista y con ese ánimo jovial y campechano, Campos desvela, además, el tratamiento que sigue: "Con logopedas. Estoy con revisiones y haciéndome pruebas, porque todavía no saben el motivo. Yo me cuidaba, ni fumaba ni bebía". No le gusta hablar de cosas negativas, pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte en su vida no se han producido, precisamente, buenas nuevas. A las secuelas confesas de su enfermedad, el de Santander añade otro 'drama', en este caso, afortunadamente, alejado de la salud. El negocio que José Campos regenta en su tierra natal se encuentra cerrado.

Como les ocurre a la gran mayoría de los hosteleros en España, a causa de la devastadora Covid-19, el que fuera marido de Carmen Martínez-Bordiú ha vivido los estragos de la pandemia en primera persona: "Tengo mi negocio cerrado. Nos dejan trabajar solo en la terraza y en Santander hace mucho frío. Abrimos muy pocos días y hace un año que no hacemos ningún evento, fiesta o cumpleaños. Sigo las normas. Si no se puede, no se puede. No es como en otras ciudades, donde se las saltan". Malos momentos que José Campos está intentando dejar atrás siempre con el apoyo férreo de su mujer, Marian Sousa, y la hija que ambos tienen en común, la pequeña Martina, de 6 años. "Me están cuidando mucho", asegura Campos en la citada publicación.

Su serena vida en Santander

José Campos en una imagen tomada en agosto de 2010. Gtres

En 2014 anunció, pletórico y feliz, su boda con su actual mujer, Marian Sousa. Exceptuando alguna aparición televisiva puntual, su vida desde entonces se escribe en Santander y alejado de todo ruido mediático. José ha formado una familia sólida y el año pasado, tras anunciar su enfermedad, JALEOS pudo conocer a través de una buena fuente cómo es su día a día. Lo primero que se dejó patente es que esa parcela mediática, de photocalls y platós de televisión, forma parte de un pasado muy lejano: Él ahora mismo está en otra etapa de su vida, sereno y tranquilo con los suyos. Es un padrazo que se desvive por Martina y en Marián ha encontrado a la mujer ideal".

Se deslizó, además, que José Campos lleva una vida "de gustos muy sencillos". Juegos con su hija y cenas entre amigos, cuando se podía. Más allá de su faceta más familiar y amorosa, José es un hombre al que le gustan los negocios. Es administrador único desde 2007 de un bar en Santander, Galerías Culturas. Este establecimiento es muy conocido en la zona y cuenta con una gran reputación y, sobre todo, con una excelente salud financiera: genera unos ingresos de 280.000 euros, según calculó este medio en 2020, antes del estado de alarma, el confinamiento y la paralización generalizada.

Su matrimonio con Martínez-Bordiú

José Campos y Carmen Martínez-Bordiú en una imagen tomada en 2010. Gtres

Con 50 años, Carmen Martínez-Bordiú se enamoró del empresario cántabro José Campos. De su mano caminó por tercera vez hacia el altar en una boda celebrada en Santander el 18 de junio de 2006, que ocasionó un gran revuelo en la ciudad. La propia Carmen ha confesado en más de una ocasión que estaba viviendo junto a José una segunda juventud. Fueron siete años felices, aunque con algún bache que otro. Pero el amor se les acabó y el divorció fue la mejor de las soluciones.

Tras este, llegarían algunas acusaciones veladas en revistas y platós de televisión, un toma y daca que acabó cuando José Campos optó por retirarse de la vida pública y los medios. La última información que continuaba uniendo a José con Carmen se diluía en febrero de 2020 cuando se publicó que Martínez-Bordiú, después de 10 años intentándolo, había conseguido vender la casa cántabra donde vivió durante su matrimonio. "Lo que llevó a Carmen a tomar esta decisión fue el traslado de su residencia habitual, actualmente ubicada en Portugal. La distancia hace aún más difícil encontrar un momento para escaparse a su refugio en los valles cántabros", se explicó entonces desde la inmobiliaria.

