Así es Berenice, la hija de Paco Lobatón que sigue sus pasos: los famosos a los que ya ha entrevistado

Lleva el periodismo en los genes, la sangre y el apellido, pero de pequeña su intención no era dedicarse a eso. Es la única hija nacida fruto del matrimonio entre Paco Lobatón (69 años) y Mari Pau Domínguez (58), por lo que desde que tiene uso de razón, ha vivido rodeada de escaletas, guiones y proyectos de contenido audiovisual con los que sorprender a las audiencias.

Ahora, con los 18 años recién cumplidos, Berenice Lobatón lo tiene más claro que nunca: el periodismo es lo suyo y sus padres -que se separaron en 2012 tras 20 años juntos- son sus dos grandes referentes.

En abril, cuando España y prácticamente todo el planeta Tierra se encontraba bajo un confinamiento total por la pandemia de coronavirus, Berenice, aún 17 años, arrancaba, de manera casi improvisada y desde su humilde cuenta de Instagram, una sección de entrevistas a personajes famosos, a priori, muy difíciles de conseguir.

Entre ellos, José Coronado (63) -con el que debutó-, Carmen Lomana (72), a la que guarda un cariño especial, los artistas Henry Méndez (46) y Juan Magán (42), el periodista radiofónico Carlos Herrera (63) o la superestrella internacional Ester Expósito (21). Lo que empezó algo pequeño, parece que ya empieza a coger forma de proyecto serio.

En septiembre se matriculó del doble grado de Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y hace apenas dos meses, el 16 de diciembre, con motivo de su 18 cumpleaños, anunció el lanzamiento de su primera empresa vinculada cien por cien a la comunición: nacía Ecooo Magazine.

"Aprovecho este día tan importante, tan señalado en el calendario de mi vida, en el que cumplo 18 años, para enseñaros un pedacito de mi nuevo proyecto. Han sido muchos meses de trabajo y esfuerzo y ya no queda nada para que se estrene. He aprendido tantas cosas de esta experiencia... Espero que os guste y espero también poder seguir haciéndolo mucho tiempo. Es una revista online que estará llena de sorpresas. Los jóvenes somos el futuro y esta es mi forma de demostrar que podemos proponernos todo lo que queramos", comenzaba diciendo Berenice.

Y continuaba: "Quiero, en primer lugar, agradecer a mi mayor instructor, el comunicador Manuel Campo Vidal, por confiar en mí, con solo 17 años, darme la oportunidad de trabajar con él y hacerme creer en mí misma. Sin él yo no hubiese empezado esto. En segundo lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que me acompañan en esta aventura de una forma totalmente desinteresada [...] Y sobre todo gracias a las personas que han confiado en mí y se han dejado entrevistar. Es una suerte contar con la compañía de todos los profesionales que aparecerán. Gracias a todos, ¡en breve podréis verlo!".

La joven no titubea a la hora de admitir que sus apellidos, con total seguridad, la han ayudado a hacerse su propio hueco en el mundo del periodismo. Sin embargo, también admite que desea desvincularse de ellos y volar sola. "Es inevitable pensar que mis apellidos me abren puertas, pero lucho para demostrar que no. El primer empujón me lo dio mi madre, pero, a partir de ahí, volé yo sola", desvelaba hace unos días en la revista ¡HOLA!.

Berenice Lobatón admira profundamente a sus progenitores y sobre ellos no tiene más que buenas palabras. "De mi padre admiro su profesionalidad, la generosidad con su causa, las personas desaparecidas. Ojalá todo el mundo pudiera ver su día a día, lo entregado que está y lo duro que es. [...] Creo que hacen falta programas como el que fue Quién sabe dónde en la televisión, que ayudan y tienen un fin social", expone.

Sobre su madre, detalla lo siguiente: "De mi madre admiro todo. Su pasión por todo lo que hace, su cultura y conocimiento. Nunca deja de estudiar. Y creo que es una luchadora, siempre ha superado sola todos los problemas que se le han puesto por delante".

Su última entrevista

Berenice Lobatón ha creado para Ecooo Magazine una sección de entrevistas de padres e hijos. Y si en el mes de enero los entrevistados eran Nuria Roca (48) y su hijo mayor, Juan del Val Roca (18), en esta ocasión, y por primera vez en una entrevista conjunta, los elegidos han sido el expresidente José Bono (70) y su hija, Sofía (20).

"Admiro lo que hace, desde tirarse a la piscina por la mañana con el agua congelada hasta sus desvelos por el servicio a España. Una de las cosas que más me marcó fue el trabajo para descubrir la verdad del accidente del Yakovlev. Y, bueno, otra de las cosas que celebramos en casa con un brindis fue la retirada de las tropas de Irak", comenta la benjamina Sofía a Berenice hablando de José Bono, su padre, en su presencia.

