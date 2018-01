De joven torturado a rostro de 'Supervivientes': lo que no sabes de Paco Lobatón

Hablar de Paco Lobatón (66 años) es hacerlo de esperanza y para muchos se ha consagrado como el hombre que todo lo consigue, que hace que las almas descansen en paz. Con el espacio Quién sabe dónde se apuntaló en el universo de las desapariciones y desde entonces no ha cejado en el empeño de buscar a los tantos desaparecidos que pueblan nuestro país. Es la esencia pura de este periodista que vuelve a ponerse ante las cámaras este miércoles con el programa Desaparecidos en TVE.

Lo hace con las misma fuerza de los comienzos y con esa voz que invita a la calma que tanto lo caracteriza y ese bigote que se resiste. Sin embargo, detrás de ese porte se esconde un hombre con una vida nada fácil. Una adolescencia marcada por la tortura, una desconfianza hacia los videntes y unos accidentes duros han marcado su vida y JALEOS ha querido hacer un repaso por las 5 claves más importantes de su existencia.

Paco Lobatón en imagen de archivo. Gtres

1. Las torturas que sufrió de 'Billy el Niño'

Fue en 2013 cuando Paco se sentó en el programa El Intermedio para relatar uno de los capítulos más amargos de su vida. El periodista se remontó a 1972, cuando era cartero, estudiante de Ciencias Políticas y una persona comprometida con el movimiento estudiantil. Fue durante una asamblea de profesores en la que intentó entrar cuando conoció cara a cara a Billy el Niño, uno de los cuatro torturadores franquistas.

"Le vamos a liquidar aquí mismo", escuchó Lobatón. "Recibí una pistola en la cabeza. Recuerdo aquel toque frío. Ese fue el encuentro. Tuve la inconsciencia de intentar zafarme de los que me detenían por lo cual fui acusado de desórdenes públicos y atentado a la fuerza pública", relató en el citado programa. Billy el Niño sacó una porra extensible que le habían regalado sus amigos nazis italianos y "la empezó a aplicar sobre mi pecho y me golpeó incesantemente hasta llegar a Sol". Tan crudo fue todo que debió pasar un mes en la enfermería.

2. Su complicada separación de Mari Pau Domínguez

Mari Pau y Lobatón. Gtres

Paco y la chica Hermida estuvieron casados durante 20 años y tuvieron una hija, pero su divorcio fue un tanto complicado. Era una de las parejas más conocidas del mundo del periodismo, pero ella decidió poner punto final a su vida en común. Tras ello, Lobatón mandó un requerimiento a todos los medios de comunicación con los que colaboraba su mujer para conocer los ingresos económicos de la misma.

Entonces se enzarzaron en una guerra sin cuartel. Años más tarde, el nombre de Mari Pau volvería a la palestra por su tempestuosa relación con José Manuel Yáñez (54 años), director de gabinete de Ciudadanos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, quien tuvo que ser detenido por presunta violencia de género.

[Más información: La expareja de Mari Pau Domínguez no podrá acercarse a ella a menos de 500m.]

3. Su accidente en plena calle

Fue el año pasado cuando Paco Lobatón tropezó en un socavón en plena calle y se fue estrepitosamente al suelo. Como resultado, una mano en cabestrillo y una herida en la nariz. Lo peor de todo, lo más doloroso para él, fue la impasibilidad de las personas que pasaron por su lado e hicieron como que no existía. Entre ellos, un chaval: "Ni siquiera se quitó los auriculares, me esquivó y no miró atrás… Es una triste metáfora de cómo vivimos", aseguró para EL PAÍS.

4. Su 'animadversión' por los videntes

Entre las bambalinas del mítico programa de Quién sabe dónde existía muchos enfados, rencillas y renuncias. Uno de los grandes secretos que se escondían en el espacio lo desveló el propio Paco: en 1992 presentó su dimisión irrevocable. ¿Por qué? Los videntes que se suelen aproximar a las personas con familiares desaparecidos, muchas veces con malas intenciones.

Según Paco, uno de ellos fue Octavio Acebes (70). "Si algún día cualquier vidente descubre el paradero de un desconocido, ese día lo tenemos en el programa y además con una alfombra roja y una orquesta acompañándole. Mientras tanto, que se queden en sus casas", fue la dura crítica que recordó Lobatón en LaSexta.

5. Su sorprendente debut en 'Supervivientes'

Paco Lobatón durante un programa de 'Supervivientes'. Mediaset

Cuando la hemeroteca televisiva se pone en funcionamiento descubre cosas sorprendentes como que Lobatón fue la cara visible de Supervivientes en 2001 cuando el formato estaba protagonizado por personajes anónimos y alejados del mundo del espectáculo. "Fue una experiencia fantástica, lo único que no tuve el privilegio como Juanma Iturriaga (58) de estar en la isla". El formato le encantó, aunque la nota curiosa de esta etapa la puso la actualidad mundial: "El programa se estrenó el día que atentaron contra las Torres Gemelas. Éramos supervivientes contra una amenaza global, era una metáfora de verdad".