"Por aquí solo contamos lo bueno que nos pasa o que soñamos que nos pasa. La verdad es que cuando tengo un mal día, prefiero no compartirlo porque pienso... ¿Qué aporto con ello? Si os diré que este año, que está siendo duro de cojones para todos, he aprendido a aceptar, a conformarme cuando puse todo de mi y no salió... A escuchar y pararme. He encontrado en el deporte mi reto y mi escape", ha escrito la presentadora junto a esta secuencia de imágenes en la que se le ve entrenando.