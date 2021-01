El otro trabajo de Laura Madrueño, la presentadora del tiempo más popular de Telecinco

Laura Madrueño (34 años) es una de las presentadoras de El Tiempo más veteranas de Telecinco. Sin embargo, su nombre alcanzó una especialidad popularidad hace unos días con la borrasca Filomena. El temporal, no solo la hizo ponerse al frente de la previsión meteorológica del espacio que se emite tras El informativo de Pedro Piqueras (65) y de El programa de Ana Rosa, sino también la llevó a visitar Sálvame durante varias tardes.

Aunque Laura Madrueño es licenciada en Comunicación Audiovisual, su pasión por la meteorología la ha llevado a formar parte del equipo de El Tiempo de Mediaset. Sin embargo, no ha dejado aquello que algún día aprendió en la carrera. De hecho, su otro trabajo está muy ligado a esta área.

Laura Madrueño compagina su labor en Telecinco con la dirección de We Are Water Films, una empresa audiovisual que ella misma fundó, dedicada a la producción de documentales submarinos, comprometidos con la conservación de los océanos. Allí trabaja junto a otros tres profesionales de la imagen -dos de ellos también empleados de Mediaset- para transmitir sus inquietudes, pasiones y dudas en torno al mundo marino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de We Are Water Films (@wearewaterfilms)

"Hacemos esto en nuestro tiempo libre y sin remuneración alguna, así que tenemos que compatibilizar nuestro trabajo en We Are Water con nuestra actividad laboral y nuestra vida familiar. De ahí que nuestros documentales se cocinen a fuego lento", explican en la página web de We Are Water Films. Su objetivo es realizar cortometrajes y documentales que tratan de "acercar las maravillas del mundo marino al público general". Aunque Laura Madrueño y su equipo aseguran que no son expertos medioambientales, su proyecto tiene un propósito. "Si conseguimos que la gente empatice con los animales y entornos que les enseñamos, estarán más receptivos a cambiar hábitos que contribuyan a la conservación", aseguran desde la plataforma online.

Además de haber fundado esta productora y ejercer de guionista en cada uno de los proyectos, Laura Madrueño figura como protagonista de las piezas audiovisuales. Hasta ahora la presentadora de El Tiempo de Telecinco y su equipo han presentado tres documentales y tienen otro en proceso.

Laura Madrueño, en el plató de 'Sálvame', en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Redes sociales

En 2015 llevaron a cabo el primero, titulado Angelita, en el que se ve a Laura sumergiéndose en uno de los cenotes más misteriosos y espectaculares México, para contar en primera persona qué se esconde en sus casi 60 metros de profundidad. Se trata de un trabajo muy especial para el equipo ya que, según explicaron en alguna ocasión en su cuenta de Instagram, "sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en We Are Water Films".

Tres años después presentaron su siguiente trabajo, De Cerca, en el que la presentadora de Telecinco viaja a la Riviera Maya para comprobar si está justificada la mala fama de uno de los animales salvajes más temidos del mundo. En 2019 publicaron su tercer documental y el que les ha dado mayores reconocimientos. Se trata de Un paso de gigante, donde Laura Madrueño se desplaza hasta las Maldivas para bucear con una de las poblaciones de tiburones nodrizas más grandes que se conocen. Durante su estancia se enamora de un país que afronta con optimismo y determinación un futuro incierto.

Mientras continúan produciendo su siguiente audiovisual, titulado Sudán, Laura Madrueño y su equipo celebran los logros de su trabajo en Un paso de gigante. A finales de octubre recogieron la Barandilla de Oro por el mejor documental en el Festival de Cine Submarino Cimasub 2019. Dos meses después, el mismo proyecto fue elegido para participar en el Bosnia Herzegovina Tourism Film Festival.

Más allá de los documentales y con el fin de proporcionar herramientas a padres y educadores para difundir la importancia de cuidar los océanos a los más pequeños, desde We Are Water Film comparten recursos, mediante sus redes sociales y su blog, para que los niños adquieran hábitos de consumo responsable. Además, invitan a sus seguidores a unirse a una iniciativa que han titulado Movimiento WAW "con la ilusión de crear un mar de fotografías que estimule las conciencias y nos haga reaccionar ante la catástrofe que estamos provocando", explican.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Madrueño (@laura_madrueno)

Bloguera y articulista

Laura Madrueño, gran apasionada del mundo marino y los deportes, no solo compagina su trabajo en televisión con la producción de documentales submarinos comprometidos con la ecología. Entre sus múltiples facetas también destaca la de bloguera y articulista.

La presentadora de El Tiempo más veterana de Telecinco también escribe y hace reportajes sobre viajes, deporte y vida sana para Noticias Cuatro en su blog VitaminSea, y en portales como Women’s Health o Mujer Hoy.

[Más información: Laura Madrueño: "Conduzco desde los 17 años, incluso antes de sacarme el carné"]