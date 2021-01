8 de 12

La mujer de Isco Alarcón, que se acaba de convertir en madre por segunda vez, ha colgado esta foto con motivo de su 29 cumpleaños. "Los capricornios aún no habíamos vivido un cumple confinados... Este 20 de enero es bastante diferente a todos los demás, pero me siento muy afortunada y agradecida por todo. Por la salud de mi familia y amigos. Por tener dos hijos maravillosos con la mejor persona que he podido elegir. Por compartir este día con mi madre (parte fundamental no solo de mi vida, sino de mis postpartos) y por seguir teniendo la ilusión intacta con respecto a mi trabajo", ha escrito la actriz antes de agradecer por los cientos de mensajes recibidos.