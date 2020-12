Natalia Rodríguez ('OT') y Álex Pérez rompen su relación tras 13 años juntos

La cantante Natalia Rodríguez (38 años) ha roto con su novio, Álex Perez (35), después de 13 años de relación sentimental. Ha sido la propia artista de Sanlúcar de Barrameda quien ha publicado la noticia a través de sus redes sociales. Una información que llevaba ya algunas semanas comentándose por diversas redacciones donde se afirmaba que la sólida pareja ya hacía vidas separadas en los últimos tiempos y que ha sido momentos antes de la Navidad cuando han tomado la determinación de romper con todo

Con cierta tristeza, aunque también con positividad, Natalia Rodríguez ha dedicado un hermoso post en su cuenta oficial de Instagram a la que ha sido la persona más importante de su vida en el ámbito sentimental, aunque sin citarlo en ningún momento.

"Mi canción favorita decía 'nada es para siempre...' y no lo quería creer. Empezamos muy jóvenes, maduramos juntos, nos enfrentamos a momentos buenos y malos, disfrutamos muchísimo, recorrimos medio mundo juntos y nos quisimos a más no poder, pero la vida es así y después de 13 años nuestros caminos se han separado. Para mí no es nada fácil escribir estas palabras, pero quería hacerlo. Empiezo un nuevo camino sin rencor, empiezo a conocerme de otra manera y a ser fuerte, pero todo muy poquito a poquito ya que está siendo difícil y duele. Siempre estará en algún rinconcito de mi corazón por todo lo que vivimos. Toca seguir adelante", ha relatado la creadora de la canción Vas a volverme loca.

A principios de año, el 21 de enero, Natalia publicaba una preciosa fotografía junto a su pareja, Álex, felicitándolo por su 35 cumpleaños. Junto a la imagen de una puesta de sol de ensueño en lo que parece Bajo de Guía, playa de arena fina y dorada ubicada en la localidad natal de la gaditana, la artista escribía lo siguiente: ¡Y pensar que solo tenías 22 añitos cuando empezamos! Y hoy celebramos tus 35 años. Éramos unos niñatos que hemos crecido juntos, nos hemos ido conociendo, hemos ido madurando y nos hemos dado cuenta de que aunque pasen los años no podemos estar el uno sin el otro. Felicidades, Álex. Vamos a celebrar la vida y a cumplir muchos años juntos, te quiero mucho".

Natalia Rodríguez siempre ha sido una persona muy natural a la hora de hablar de sus relaciones de pareja en las entrevistas que le han hecho a lo largo de los años. Llegó a la vida pública en 2001 como la benjamina de Operación Triunfo cuando sólo tenía 18 y ya han pasado dos décadas de ello. Hace dos años, JALEOS de EL ESPAÑOL entrevistó en exclusiva a la cantante y así se refería a Álex Pérez.

"Mi chico y yo vamos dejando pasar el día a día. No nos planteamos nada. Vamos sobre la marcha. Nos hace mucha gracia decir que somos novios después de 11 años. A veces se dirigen a él como mi marido. Da igual. No hace falta un cura o un juez para que me digan que es mi marido. Es la persona con la que llevo casi la mitad de mi vida.

Además, siempre tuvo una visión muy clara con respecto a la descendencia, pues hasta la fecha, Natalia no ha encontrado el momento de traer al mundo un hijo ni piensa sentirse presionada por la sociedad o la edad, aunque sí que quiere ser madre. "¿Hijos? Es difícil buscar el momento. Me da miedo el hecho de parar, ver cómo te cambia la vida, cómo retomaría. ¿Cómo me adaptaría a la nueva situación? ¿Me sentiría ridícula haciendo lo que hago con el rollo sexy teniendo ya un niño? Esto nunca lo he hablado en una entrevista. Sí que me da miedo ser madre por cómo retomaría mi vida y mi carrera. Es complicado", relataba.

Y concluía: "Y me veo con 35 años que se me va a pasar el arroz, que es una edad perfecta para ser madre. Tengo la sensación de que la edad me dice que tengo que ser madre por cojones, pero mi personalidad no quiere. Quiero ser madre, pero no ahora. Pero el momento es ahora. Es un conflicto interior que tengo que me lo hace pasar mal. Yo estoy como frenando algo. Soy muy independiente, no me gusta planear nada y con un hijo se te acabó la independencia. No quiero ser una madre mayor", concluía.

