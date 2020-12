1 de 12

"Cuando sentirse amado es el mayor regalo que puedes atesorar...", escribe el ganador de 'Supervivientes 2020' junto a esta tierna imagen en la que aparece con dos de sus tres hijos. Los menores besan el rostro de su padre mientras el ex guardia civil no puede evitar esbozar una sonrisa y lucir un brillo especial en su mirada. Ahora que llega la Navidad parece que Jorge Pérez está más sensible que nunca y sus seguidores lo han percibido y han aplaudido su gesto de amor.