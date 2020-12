5 de 12

El escritor y presentador se ha dado a la repostería y lo ha compartido con sus seguidores: "Me habéis preguntado mucho (como dicen las influencers 🤣) por el panquemao que mencioné el otro día. Este es del horno de Rubén (#Buñol, calle Rafael Alberti, 21) y es una delicia. Me lo compré ayer y hoy me estoy poniendo fino. 😋 En otras localidades se llama toña, panou... etc. En fin, cosas maravillosas de nuestra tierra. @comunitat_valenciana @bunol_turismo" Sus fans se han derretido en halagos: "Menuda fantasía, mándame un paquete con acuarela y esto y bueno lo que pilles por ahí", "Yo también le llamo panquemao y me lo como con chocolate de pastilla". Noemí Galera también le ha respondido: "Madre mía, cómo echo de menos yo el de mi pueblo".