La revista '¡Qué me dices!' recoge en su portada los 32 años que cumplió Cristina Pedroche el pasado 30 de octubre. La colaboradora de 'Zapeando' y estrella de las Campanadas lo hace en un gran momento profesional. Y también en lo personal, plano en el que sonríe junto a su marido, el chef David Muñoz. Además, la publicación lleva una entrevista con Carmen Lomana en la que admite que su último novio, el argentino Hugo Vailanti, fue "un polvete y punto". Lomana y Vailanti han acabado tarifando después de que la empresaria contara algunos detalles de su romance que, presuntamente, no habría gustado nada al argentino. "Ha sido un Judas conmigo, después de haberme portado con él como una señora, salió 'negándome' igual que Judas negó a Jesucristo. No sé dónde ha salido lo de millonario, no tiene nada. Está canino, ¿pero qué se ha creído?", declaró en exclusiva a este diario.