María Edite dispara contra Julio Iglesias: "¿Se cree más que el rey de Bélgica?"

María Edite (66 años), madre de Javier Santos (44), hijo ilegítimo de Julio Iglesias (77), sigue su guerra en los tribunales para que se reconozca legalmente a su vástago como hijo biológico del cantante. La portuguesa ha vuelto a hablar tras publicarse que el artista ocupa un lugar destacado en la lista Forbes como uno de los más ricos de España.

La exbailarina, dolida con él, ha desvelado cómo está actualmente la lucha legal de Javier para que se reconozca la paternidad del cantante al que María Edite critica duramente e incluso compara con el rey Alberto II de Bélgica (86). El exmonarca de los belgas acaba de reconocer públicamente a una hija, Delphine Boël (52).

¿Cómo está? ¿Cómo está llevando esta situación?

Esta situación la estamos llevando como se puede. Es una situación muy rara y muy extraña.

¿Ve mucho a su hijo Javier? ¿Le duele estar en la distancia?

No, lo veo casi a diario. Y a mi nietecita también. Guapísima. Guapa, guapa, igual al padre y al abuelo.

Qué pena que el abuelo no esté.

Es una pena, desde luego, me parece muy triste. ¿Sabes una cosa? La vida se nos va en un suspiro, para qué tanta historia y tanto mal rollo si la vida no es nada. Estamos aquí de paso. Lo que tienes que hacer es disfrutar de la familia. Si te ha venido una nieta, lo sabes, tienes que disfrutar de ese momento y no pensar en nada más. Sabes que estás aquí, la vida es un suspiro.

María Edite Santos, Javier Santos y Chiara Allegrini. Gtres

¿Se parece mucho la criatura a Julio?

Sí, igual. Igual a Javi y Javi es igual que Julio. Es el hijo que más se le parece, no solamente lo digo yo, lo dice todo el mundo.

Cuando Javier ve cómo crece su hija y se parece a Julio Iglesias, ¿qué dice?

Lo que dice es lo mismo que digo yo, que es una pena todo esto. Mira ahora lo que ha pasado con la princesa de Bélgica, una hija no reconocida que al final se ha hecho las pruebas de ADN y el Rey ha podido con la hija no reconocida. ¿Cómo es que Julio es más que un rey? No puedo entender la justicia, no puedo entender a Julio, no puedo entender nada.

¿Cree que algún día acabará esta guerra y que lo reconocerá?

Claro, para eso se empieza, para que tenga su fin. Yo creo mucho en Fernando Osuna, que es un buenísimo abogado. Todo está bien y va por el buen camino. Ahora habiendo una prueba de ADN es en lo único que hay que fijarnos. Es su hijo al 99 por ciento.

¿Sigue el asunto en el Tribunal Supremo?

Sí, claro. Entre que la justicia va lenta, porque es lenta, y me imagino que con toda esta historia de la pandemia, pues más lenta todavía.

¿Con esperanza?

Sí, claro. Sería una vergüenza si no fuera así. Sería una vergüenza. Estas pruebas fueron vistas en televisión, unas pruebas que tienen una fiabilidad del 99,9 por ciento... Sería una vergüenza, es que no hay otra palabra.

¿Qué le ha parecido el dúo de Enrique Ponce con Julio Iglesias?

A mí me parecería que tendría que apoyar a sus hijos. Está apoyando a sus amigos, me parece muy bien, pero también debería apoyar a sus hijos. Mi hijo Javier también es cantante y en vez de ponerle trabas, que le dé su apoyo. Creo que le hace mucho más falta que a Ponce.

A usted como madre le hará daño...

Claro. Yo como Belén Esteban, "por mis hijos mato".

María Edite comenzó en los 90 una dura batalla legal contra Julio Iglesias. Gtres

Acabamos de conocer los hombres más ricos de España y curiosamente uno de ellos ha sido Julio Iglesias.

Sí, para que veas. Imagínate. Cuando yo conocí a Julio, Julio no tenía tanto dinero. Era más bien normalito. Que ahora sea uno de los hombres más ricos del mundo, ese dinero no se lo va a llevar a la tumba, que sea rico o pobre, se va a morir igual. Que se deje de tantas historias y piense más en la familia, en su hijo, en su nieta y no piense tanto en el dinero. El dinero al fin y al cabo es material.

¿Le sorprendieron las imágenes que hace poco vimos del cantante en una playa acompañado por dos chicas?

Es que los años también pasan para Julio. No solamente para van a pasar para mí y para los pobres, para él también pasan y pasan factura. Es normal, tiene una edad, aparte del accidente que tuvo hace años y eso con los años los huesos van ahí. Todos tenemos que pasar por ahí, es lo normal. Mira que no va con dos gorditas, él con dos flaquitas, como siempre. En su línea.

¿Cómo habrá reaccionado la familia?

Es normal, los años pasan y para Julio también. No es inmortal. A veces piensa que es inmortal, pero no lo es, es de carne y hueso como todos nosotros.

¿Ha perdido Javier la esperanza?

Jamás. Nunca. Eso nunca se pierde. Seguirá hasta el final, el abogado que tenemos es buenísimo, con Fernando hasta el final.

