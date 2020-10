Nuria Bermúdez se reinventa: su sorprendente 'trabajo' en el mundo de la estética

Nuria Bermúdez (40 años) se define como "Todóloga" en su cuenta de Instagram, y no va desencaminada. Se hizo de oro hace 20 años por ser la jovencísima morena que agitaba las ya de por sí polémicas noches de Crónicas Marcianas. Sus líos amorosos y escándalos varios junto a su carisma arrollador la convirtieron en la mujer perfecta para los platós de la pequeña pantalla. Su forma dicharachera de expresarse le valió para atraer a algunos de los solteros más codiciados de los 90, todo lo contó de forma pública, pero un día desapareció de los focos porque se enamoró y creó una familia con el futbolista Dani Güiza (40). La historia de amor no terminó bien pero la madrileña no ha parado de trabajar y cosechar éxitos en las distintas carreras que ha ido emprendiendo en los últimos años.

Dejó el mundo mediático cuando el delantero jerezano apareció en su vida y se convirtió en una reputada agente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol). Tras 11 años dedicada al complicado ambiente del deporte rey y más de dos décadas trabajando como modelo, colaboradora y personaje mediático, ahora, en pleno 2020, está sabiendo sacar provecho a las redes sociales y está consiguiendo labrarse una especie de 'trabajo' con el que ha vuelto a triunfar.

Nuria Bermúdez ha acudido en los últimos 12 meses nada menos que 16 veces a clínicas de belleza y estética para realizarse algún tratamiento. Suele hacerse procesos no invasivos y le encanta probar las técnicas más innovadoras del sector de la medicina estética. ¿Por qué lo hace? Porque se ha convertido en prescriptora de este tipo de productos y servicios.

Nuria se convirtió en agente de la FIFA para sorpresa de todos hace 11 años. RRSS

Cada vez que visita uno de estos centros, comparte la imagen en sus redes sociales, donde acumula un discreto número de 37.000 seguidores, pero sabe captar su atención y conseguir su objetivo. La labor de Bermúdez en su actividad de Instagram no es otra que, aparte de mostrar su día a día, recomendar determinados tratamientos o clínicas por las que ha pasado y ha sido bien atendida.

Existen tres nombres de profesionales estéticos a los que acude con asiduidad y no solo comparte las imágenes del momento de la ejecución del tratamiento, sino que incluso posa cual modelo en las salas de espera. Esto lo hace para subir la fotografía a sus redes días después y recordar a su audiencia que, si quieren mejorar su imagen, deben ponerse en manos del experto en cuestión.

Este 'trabajo' de Bermúdez parece espontáneo, pero esconde toda una promoción muy meditada. Gracias a sus consejos y recomendaciones, sus seguidores pueden conocer de primera mano cómo es el trabajo de los profesionales médicos que resalta en sus redes. De hecho, muchos de ellos ya han seguido sus pautas y le agradecen su labor de divulgación.

Bermúdez, en uno de los centros de belleza a los que suele acudir. RRSS

Prácticamente cada semana comparte en sus Stories sus nuevas experiencias en belleza facial -su favorita- y cómo combatir el envejecimiento. Desde las cabinas de los centros posa para sus seguidores en breves vídeos en los que muestra los resultados en su propia piel. Además, también busca empleo a expertos en estética, da voz a los puestos vacantes en las clínicas y se presenta como intermediaria para conseguir nuevos talentos en el mundo de la medicina de imagen.

Experta en reinventarse

Personaje del corazón, WAG, colaboradora, modelo mediática... Siempre ha sido una mujer a la que le apasiona experimentar y vivir la vida. Entre sus famosos y sonados romances existen grandes futbolistas como Roberto Carlos (47), David Beckham (45) o Cristiano Ronaldo (35).

Gracias a ser una de las mujeres más buscadas de la prensa del corazón, la joven hizo caja posando desnuda para varias revistas, y también fichó por programas de televisión como A tu lado y ¿Dónde estás corazón?.

Nuria Bermúdez junto al exfutbolista Daniel Güiza, padre de su único hijo. Gtres

Nuria ha sido toda la vida una gran aficionada al fútbol. Demostraba su pasión devota por 'su' Real Madrid en el plató de Crónicas Marcianas, donde incluso llegó a vestir la camiseta merengue. Se sacó el título de agente de la FIFA y, con él en su haber, se enamoró de Dani Güiza en 2006.

El amor hizo que dejara por completo el mundo de la televisión y decidió dar un giro de 180 grados a su hasta entonces alocada vida, en la que se la conocía como NuriaBer. Se convirtió entonces en la representante del futbolista. Quiso hacer de Dani una estrella y lo pulió a conciencia hasta conseguirlo. Al mismo tiempo que la trayectoria del deportista se inflaba, la historia de amor entre ambos también crecía. De hecho, en diciembre de 2007 nació su único hijo, Daniel, en Mallorca, donde en ese momento jugaba el futbolista.

Tras muchos entrenamientos y buenos consejos de Nuria, Güiza fue convocado a la Eurocopa de 2008 y todo gracias a su fiel amante y mánager. Pero un día los éxitos del campo no fueron acorde a lo que ocurría en el lecho conyugal. Después de años de amor la pareja pasó su peor crisis mientras el futbolista jugaba en la liga turca. Nuria apareció en varios programas llorando y desvelando el fatal momento que vivían y rompieron su relación. Lo peor de todo fue que comenzaron una larga disputa de cuatro años en los juzgados por su hijo y por el ascenso meteórico de Güiza justo después de conocer a Bermúdez.

