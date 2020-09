1 de 8

El colaborador Kiko Matamoros ha intentado ejercer de influencer, así como lo son su pareja, Marta López, y dos de sus hijas, Anita y Laura, pero la jugada no le ha salido bien del todo. El tertuliano ha querido dar las gracias por el alojamiento en su viaje a Tulum con una imagen en la que aparece con una camisa azul y un pantalón corto. Lo que Matamoros no esperaba es que un rollo de papel higiénico iba a colarse en su instantánea promocional. Ese objeto ha despertado una avalancha de burlas en los comentarios de su foto, aunque Kiko, como no podía ser de otra manera y con el sentido del humor que le caracteriza, se lo ha tomado a risa y le ha restado importancia al asunto.