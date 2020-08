De Naty Abascal a Colate Vallejo-Nágera: los famosos apoyan a Juan Carlos tras su histórica decisión

Juan Carlos I (82 años) ha sido el protagonista de la semana. El pasado lunes, Casa Real emitió un comunicado en el que el Rey emérito trasladaba a su hijo Felipe VI (52) su decisión de abandonar España por "la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos". Desde entonces, el que fuera rey de España hasta el 19 de junio de 2014 ha sido criticado por muchos, pero defendido por otros tantos. En los últimos días, tanto su familia como una serie de famosos le han demostrado su férreo apoyo. La mayoría, a través de las redes sociales.

Desde María Zurita (44), pasando por Naty Abascal (77) y hasta Colate (47). Una serie de personalidades ha dicho "¡Viva el Rey Juan Carlos!". Varios se han manifestado a favor del emérito a través de sus propias cuentas de Instagram, mientras que otros han hecho pública su opinión en perfiles ajenos.

1. María Zurita

La hija de la infanta Margarita (81), que siempre ha tenido una relación cercana con su tío Juan Carlos I y con el resto de la Familia Real, recurrió a su perfil de Instagram para hacer público su apoyo hacia el emérito. En su última publicación, María Zurita, a modo de álbum, compartió una foto del escudo de la Casa del Rey y una del padre de Felipe VI. Dos imágenes que iban acompañadas de una sola palabra con la que se mostraba incondicional al Juan Carlos.

María Zurita escribió junto a las instantáneas "VERDE", cuyas siglas significan "Viva el Rey de España". Un post que generó un sinfín de reacciones entre sus seguidores. Bibiana Fernández (66), Cristina Cifuentes (56) y Mario Vaquerizo (46) fueron algunas de las personalidades en darle 'me gusta'.

2. Carmen Lomana

La publicación de María Zurita recibió un gran número de mensajes. Entre ellos el de Carmen Lomana (72), quien aprovechó para demostrar públicamente su opinión hacia Juan Carlos I. "Gracias Majestad por su servicio a España, por su lealtad y por tanto que hemos recibido gracias a usted. Viva el Rey", comentó la colaboradora de televisión.

3. Vicky Martín Berrocal

Entre los mensajes que se leen en el último post de María Zurita se encuentra el de Vicky Martín Berrocal (47), quien también reaccionó con un 'me gusta' a la publicación. "Hasta siempre Majestad", escribió la diseñadora de modas, que se encuentra disfrutando del verano en Comporta, Portugal. El texto de la andaluza, además, recibió una serie de comentarios por parte de los seguidores de la sobrina de Juan Carlos I.

4. Cari Lapique

Breve y claro. Así fue el mensaje que dejó Cari Lapique (68) junto a las imágenes compartidas por María Zurita, para demostrar su apoyo al emérito. "Viva el Rey", escribió Cari, utilizando, además, un emoji de la bandera de España.

5. Tomás Páramo

El influencer fue otro de los que reaccionó al post de la hija de la infanta Margarita. "¡Viva el rey Juan Carlos!", escribió Tomás Páramo (24), quien es amigo de Victoria Federica de Marichalar (19), nieta del emérito. Su amistad es tal, que la sobrina del rey Felipe VI asistió hace casi un año a la boda del influencer con la también conocida en redes sociales, María García de Jaime (24). Meses antes, ellos habían sido invitados a la puesta de largo de la hermana de Froilán (22).

6. Simoneta Gómez-Acebo

La hija de la infanta Pilar, al igual que hizo María Zurita, quiso demostrar públicamente su apoyo hacia su tío Juan Carlos I. En su cuenta de Instagram, Simoneta Gómez-Acebo (51) compartió una imagen del padre de Felipe VI, en la que se lee el siguiente texto: "¡Viva Don Juan Carlos! ¡Viva el rey de España!". Para describir la fotografía se limitó a utilizar hashtags que estaban cargados de sentimientos: "Sin palabras", "toda mi admiración y respeto", "todo mi agradecimiento", "que día más triste para España".

7. Naty Abascal

"¡Viva el rey Juan Carlos! ¡Vivan los reyes de España! ¡Viva España! Y que no se olvide todo lo que hizo por España en la transición a la democracia. Gracias a él somos un país en este mundo. Que no éramos nadie. Fecha para no olvidar", escribió esta semana Naty Abascal en su cuenta de Instagram, demostrando así su apoyo y orgullo por el emérito, su familia y nuestro país.

Junto a sus palabras, la modelo colgó una antigua imagen en la que se le ve haciendo una reverencia los reyes Sofía y Juan Carlos I.

8. Bárbara Rey

La vedette, que ha sido protagonista de la crónica social durante años, bien sea por su indiscutible vida como profesional de los escenarios y sus apariciones en platós de televisión o por sus amistades con personajes de alto standing que nunca han salido a la luz, fue una de las que más sorprendió al manifestar su apoyo a Juan Carlos I. Y es que, a día de hoy, su affair con el emérito sigue siendo un secreto a voces. Pues ella, nunca ha querido hablar del tema.

La madrugada de este miércoles, Bárbara Rey (70) publicó en su cuenta de Instagram, una captura de pantalla en la que aparece un tuit que podría haberle gustado mucho. "El rey Juan Carlos se va, en avión y de día. No en un maletero como un cobarde independentista, ni escondido como un miserable etarra. Pero en este país se queda la escoria de Otegi, las maletas de Delcy, la tarjeta de Dina, la caja B de Podemos y el 3% de Pujol, entre otros", se lee en el escrito.

9. Colate

Colate Vallejo-Nágera también hizo uso de su perfil de Instagram para manifestar su opinión a favor del emérito. "¡Viva el Rey! ¡Viva España!", escribió el ex de Paulina Rubio (49) junto a una fotografía en la que aparecen Juan Carlos I y el rey Felipe VI. Él, además, fue otro de los que comentó la publicación de María Zurita.

10. Cayetano Martínez de Irujo

Este miércoles, durante la emisión de Espejo Público, en Antena 3, el hijo de la que fuera duquesa de Alba manifestó su apoyo a Juan Carlos I. En un contacto en directo con el magazine matutino, Cayetano Martínez de Irujo (57) calificó la decisión del emérito como "un gesto loable y honesto hacia su hijo". El empresario, que también comentó que de momento no existe ninguna acusación judicial que implique al padre de Felipe VI añadió: "Me deja perplejo como insultan la inteligencia de los españoles, políticos que dicen que se ha fugado de España, que ha huido de la justicia".

