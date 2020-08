Ona Carbonell anuncia que ha sido madre de su primer hijo junto a Pablo Ibáñez

Ona Carbonell acaba de anunciar, a través de sus redes sociales, que ya es mamá. Con una emotiva foto en blanco y negro en la que se ve a su pequeño agarrando con su pequeña mano la de sus papás, la nadadora ha escrito lo siguiente: "Bienvenido al mundo, Kai", agradeciendo a todo el equipo médico que ha cuidado de ella y de su pequeño.

"Nos hemos sentido muy cuidados en todo momento. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, especialmente a la familia", concluye el mensaje de la deportista, que de esta manera recibe a su primer hijo junto a su pareja, Pablo Ibañez, con el que mantiene una relación desde hace más de 10 años.

Durante estos nueve meses de espera, la ganadora de Masterchef Celebrity ha compartido el día a día de su embarazo con sus seguidores, sobre todo en el confinamiento.

Era precisamente en sus redes sociales donde la nadadora olímpica daba a conocer la feliz noticia de su embarazo a través de una emotiva publicación el pasado mes de marzo. En la fotografía aparecía luciendo un bañador negro en el que se dejaba entrever una abultada barriga, junto a sus excompañeras del equipo español de natación sincronizada. "Las buenas noticias siempre son mejores cuando las compartes con tus compañer@s. ¡¡El equipo aumenta!!", escribía junto a la instantánea.

El pasado mes de mayo, en pleno confinamiento, la deportista era entrevistada en El Hormiguero y compartía con los espectadores del programa sus sensaciones como madre primeriza en medio de una pandemia mundial: "Es complicado, no puedes ir a clases preparto, la familia no me puede tocar la barriga… Es mi primer embarazado y he preguntado muchas cosas por redes sociales a otras mujeres embarazadas", confesaba.

Ona Carbonell da la bienvenida a Kai, su primer hijo

Sobre el momento del parto, la nadadora aseguraba que intentaba "no pensar mucho en ello" porque le producía "mucho respeto". No obstante, Kai ya ha llegado al mundo sin complicaciones y Ona ya puede disfrutar de su primer bebé.

[Más información: Ona Carbonell se confiesa: “No pienso mucho en el momento del parto; me da mucho respeto”]